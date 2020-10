Eliminare un messaggio su Whatsapp è molto semplice. Tuttavia, bisogna farlo entro sette minuti dal momento in cui lo si è inviato. E se lo scopo è non farlo leggere, bisogna tenere conto che è importante farlo prima che questo sia visualizzato. Qualora ciò avvenga, meglio scusarsi per l’errore ed evitare di cancellarlo subito dopo che è stato visualizzato, come se si stesse nascondendo qualche cosa. In caso si tratti di un media, inoltre, è possibile che nonostante il messaggio sia stato cancellato questo rimanga nella galleria delle immagini del destinatario cui è stato inviato per errore. Di conseguenza, lo si può rimuovere dalla chat ma, se scaricato, non dal cellulare della persona in questione. Quindi, fatte queste raccomandazioni, vediamo come eliminare un messaggio su Whatsapp.

Il procedimento

Prima di tutto, bisogna aprire l’applicazione e la Chat della persona in questione e porre un polpastrello sul messaggio incriminato, esercitando una lieve pressione per qualche secondo. Fatto ciò, dovreste assistere all’apertura di un menù a tendina. Tra le sei voci disponibili, cliccare su ”Elimina”. A questo punto, sarà possibile selezionare tutti quanti i messaggi che si ha intenzione di eliminare. In seguito, clicca sull’icona rappresentante un cestino, che sarà certamente apparsa sullo schermo del cellulare. La sua posizione varia a seconda del dispositivo utilizzato. Nei modelli più recenti di iPhone, ad esempio, è possibile trovarla in basso a sinistra. In molti dispositivi Android, in alto a destra. In ogni caso, è facilmente individuabile.

A questo punto, appariranno tre opzioni: ”Annulla”, ”Elimina per Me” ed ”Elimina per Tutti”. Per fare in modo che il destinatario non possa vedere il messaggio, bisogna selezionare l’opzione ”Elimina per tutti”. Se l’intenzione è quella di fare in modo che solo voi non siate in grado di vedere più il messaggio dal vostro dispositivo, allora dovrete cliccare su ”Elimina per Me”. In questo caso, chiaramente, non varrà la regola dei sette minuti. Potrete sempre utilizzare l’opzione ”Elimina per me”, anche dopo che saranno trascorsi mesi dall’invio del messaggio in questione.

Come recuperare messaggi eliminati

E se vi dovesse capitare di cancellare dei messaggi per sbaglio e di volerli recuperare? Se siete soliti utilizzare l’opzione backup, farlo è possibile. Provate a consultare quest’altra guida, in cui vi spieghiamo come recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp.