Recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp è possibile. Farlo è semplice, purché si abbia l’abitudine di utilizzare i backup. O, semplicemente, potreste scoprire di non avere mai cancellato i messaggi, ma di averli solamente archiviati. Quindi, prima di saltare a conclusioni affrettate, provate a cliccare sulla funzione ”Chat Archiviate” e a vedere se, per sbaglio, la chat che cercate sia finita proprio in quella cartella. Se non la trovate neanche lì, allora è probabile che abbiate cliccato sull’opzione ”Elimina” senza volerlo. Se avete bisogno dei vecchi messaggi o se non volete perderli, tuttavia, potrete ricorrere ai backup. Ecco come fare.

Come recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp

Per avere l’opportunità di recuperare i messaggi cancellati su Whatsapp bisogna accedere alla funzione di backup e accertarsi che sia attivata. Se non lo era prima dell’accaduto, purtroppo non potrete recuperare le chat. Ma potrete ugualmente attivarla per il futuro. Infatti, il backup consente di salvare le vostre conversazioni (e in alcuni casi anche i media, come i video) e di ripristinarle in qualunque momento. Il consiglio è quello di attivare quello quotidiano, in maniera tale da potere ripristinare anche le conversazioni più recenti. Se si sceglie invece di fare backup settimanali, sarà possibile salvare chat più vecchie, ma non quelle più recenti, risalenti magari al giorno prima e cancellate erroneamente.

A quel punto, per recuperare i messaggi basterà solamente disinstallare e reinstallare Whatsapp. Vi verrà chiesto se ripristinare la cronologia dei messaggi dal file di backup più recente. In questo modo, potrete recuperare i messaggi persi. Questo metodo funziona sia su Android che su iOS e quindi per una vasta gamma di dispositivi.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Se volete scoprire altre funzioni di Whatsapp, potete consultare quest’altro articolo, nel quale vi spiegheremo come rendere più grandi le scritte su Whatsapp, così da rendere la navigazione infinitamente più piacevole.