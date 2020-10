Facebook, come ogni altro social, è sicuramente un luogo meraviglioso se usato a dovere. Sulle nostre piattaforme, infatti, possiamo condividere piccoli pezzi della nostra vita. Abbiamo la possibilità di caricare foto, video, pensieri e ricordi. Insomma, un piccolo diario segreto che decidiamo di svelare al mondo. Ma, al tempo stesso, i social network possono diventare anche molto pericolosi. Soprattutto se qualcuno tenta di ingannarci. Come sta succedendo negli ultimi giorni a causa della truffa che sta letteralmente facendo impazzire Facebook. Attenti a questo post se non volete vedere il vostro conto svuotato!

La truffa fatta a nome di Chiara Ferragni che tenta di estorcere soldi agli utenti Facebook

La truffa su Facebook che sfrutta il nome di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale tra le più amate al mondo, infatti, è stata usata per un inganno sul social network fondato da Mark Zuckerberg. C’è da dire che i truffatori sono stati bravi. Usare un nome come quello della Ferragni è stata oggettivamente una mossa astuta. Perché si sa quanto l’imprenditrice sia nota. E questa popolarità che ormai la caratterizza da anni ha proprio aiutato i truffatori a far andare avanti il loro inganno. Perciò, vediamo la truffa che sta letteralmente facendo impazzire Facebook. Attenti a questo post se non volete vedere il vostro conto svuotato!

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco il post e il modo per difendersi

Il post è stato pubblicato per la prima volta da una pagina Facebook che porta i nomi di Chiara Ferragni e Fedez. Nel post, una vecchia diretta dei due sposi, che si conclude con una loro foto abbracciati al figlio. Ma è la descrizione la parte più pericolosa. Il truffatore che si spaccia per Chiara Ferragni, infatti, invita gli utenti a un gioco. I primi 1600 che indovineranno che foto si intravede nell’occhio del piccolo Leone, riceveranno 5.000 euro direttamente da lei.

Una volta aperto il post, la pagina rimanda a un link per riscattare appunto il premio che si è vinto. Qui, l’unica richiesta è di inserire i dati della carta di credito, proprio per ricevere il denaro. La truffa, ovviamente, consiste proprio in questo. Il vostro conto sarebbe svuotato in men che non si dica. Ovviamente, la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez non ha nulla a che vedere con questa storia. Si tratta solo dell’ennesimo tentativo di phishing da parte di malintenzionati. Perciò, occhio! Sono tanti gli utenti che ci sono “cascati” ed è giusto avvisare il prima possibile!

Approfondimento

Ti sveliamo come navigare in incognito su Facebook