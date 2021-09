Come eliminare le borse sotto agli occhi grazie a questo comune ingrediente che abbiamo in cucina

Il contorno occhi è una parte particolarmente delicata del viso che ha bisogno di cure e attenzioni quotidiane, non devono mai mancare.

Le borse sotto gli occhi sono fastidiose e antiestetiche; spesso cerchiamo di nasconderle con il trucco ma non sempre ci riusciamo efficacemente.

Il caratteristico gonfiore è dovuto all’accumulo di liquidi sotto la pelle e sarà facile notare anche la perdita di tono locale.

A volte possono essere semplicemente una nostra caratteristica fisica ma spesso sono causate anche da uno stile di vita non propriamente corretto.

Possono infatti insorgere per una dieta non equilibrata, per stress o troppa stanchezza, ma esistono alcuni rimedi naturali per donare una nuova luce al volto.

Come eliminare le borse sotto gli occhi grazie a questo comune ingrediente che abbiamo in cucina

La soluzione è davvero a portata di mano, infatti, stiamo parlando del sale grosso, un ingrediente fondamentale delle nostre cucine.

Questo ingrediente ha diversi utilizzi in casa, per esempio, basta solo un po’ di sale grosso nei vasi per risolvere questo fastidioso problema comune.

Ma non solo, infatti è sensazionale anche per il nostro bucato essendo uno straordinario rimedio naturale per eliminare le macchie di sudore dalle nostre magliette bianche.

Il sale grosso è davvero efficace per combattere le borse sotto gli occhi, basterà semplicemente mescolarne un cucchiaino in due tazze di acqua calda.

Continuiamo a mescolare finché il sale si sarà sciolto, attendiamo che si raffreddi e imbeviamo due batuffoli di cotone nella soluzione preparata.

A questo punto posizioniamoli sotto agli occhi, dove abbiamo questi fastidiosi rigonfiamenti e attendiamo circa venti minuti che faccia effetto.

Pur essendo naturali, come al solito si raccomanda di adottare sempre le necessarie cautele anche nell’uso di questi prodotti casalinghi.

Inoltre, anche un regolare massaggio oculare favorisce il flusso sanguigno sotto gli occhi, prevenendo il ristagno di sangue nei capillari sottostanti.

Basterà semplicemente applicare un’apposita crema con dei movimenti di circa trenta secondi che vanno dall’angolo interno a quello esterno.

Eliminiamo le borse sotto agli occhi grazie a questo comune ingrediente che abbiamo in cucina, è del tutto naturale ed efficace.

Consigli

In molti casi per ridurre le borse e avere effetti positivi basta semplicemente regolarizzare il proprio stile di vita, migliorando l’alimentazione.

È importante dormire otto ore a notte perché le borse sono spesso causate da un cattivo ciclo di sonno e veglia.

Infine, è importante ridurre l’uso eccessivo di sale e preferire un’alimentazione ricca di frutta e verdura.