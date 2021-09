Acquistare online è ormai un’abitudine tanto diffusa da aver superato quella dell’acquisto dal vivo. Forse influisce su questo trend il fatto che le persone hanno sempre meno tempo. Forse contribuisce la semplicità e l’efficienza raggiunta dai siti e-commerce al giorno d’oggi. Anche l’ultimo baluardo dell’acquisto dal vivo, “andare a scegliere i mobili per casa”, sta crollando. Gli e-commerce di mobilio e arredamento sono in forte crescita, tanto che abbiamo ormai l’imbarazzo della scelta. Per orientarci, vediamo qualche consiglio. Non solo Ikea ma anche questi sono siti economici per arredare casa con stile. Parliamo di siti non ancora troppo utilizzati, ma che possono riservarci belle sorprese sia in termini di design che in termini di prezzo.

Una svolta tardiva all’e-commerce

Sebbene sia uno dei più forti brand a livello mondiale, Ikea ha impiegato del tempo prima di approdare nel mondo del web. Questa scelta tardiva è dovuta anche a una peculiarità importante dell’azienda svedese. Andare da Ikea è sempre stata reputata una vera e propria esperienza, difficile da sostituire con un suo corrispettivo virtuale. Per questo, quando hanno deciso di aprire l’e-commerce, hanno tentato di riprodurre al massimo i benefici dell’esperienza dal vivo. Per farlo hanno puntato su un catalogo fotografico di rilievo e su una serie di comfort annessi all’acquisto online. Tra questi c’è, per esempio, la consegna a casa o il ritiro in negozio.

Molti altri e-commerce di arredamento hanno seguito questo trend, prendendo le mosse dal leader del settore per garantire al cliente la migliore esperienza d’acquisto. Il risultato è un’ampia scelta di siti convenienti, da cui acquistare mobili e complementi d’arredo con un solo clic.

Partiamo con il sito tedesco Westwing Now, ideale per chi desidera un arredo moderno dal design ricercato. L’esperienza d’acquisto è più che gradevole, anche se i prezzi sono leggermente superiori a quelli dei competitor.

Per chi è in cerca di un tocco di eccentricità, Maison Du Monde è una valida alternativa. Attraverso un’app, il brand francese offre anche la possibilità di arredare casa virtualmente, attraverso la realtà aumentata. In questo modo sarà più semplice scegliere.

Spesso associato esclusivamente al fai da te, il sito di Leroy Merlin è pieno di mobili e arredi. Unica pecca: non troveremo nulla per la camera da letto.

Per chi cerca uno stile sofisticato, Lovethesign è l’e-commerce incentrato sul design. Mentre, chi può spendere un po’ di più, può fare un giro su Archiproducts.

Per finire c’è Sklum, sito minimale che si ispira a pezzi di design, ma con un buon rapporto qualità prezzo.

