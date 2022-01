Alzi la mano chi non ha mai provato a realizzare un cocktail o un aperitivo in casa per accogliere i propri ospiti. Magari abbiamo tentato ricette a base di superalcolici già conosciuti o sperimentato bevande analcoliche con gusti a base di frutta. Ma tra tutti sappiamo che sono i long drink quelli che vanno per la maggiore nell’ultimo periodo. Ecco come preparare ottimi cocktail e aperitivi con i 3 migliori gin del 2022 e fare faville tra gli amici.

Un’antica ricetta

Risale a qualche secolo fa l’invenzione del distillato alcolico che prende il nome dalla traduzione inglese di una parola olandese, jenever. La sua abbreviazione in gin e una serie di fatti storici poi ne hanno decretato il successo definitivo. Una buona percentuale di bacche di ginepro rende il suo gusto particolare e molto apprezzato. Utile per realizzare cocktail e aperitivi, il gin è usato per realizzare long drink, molto diffusi in Italia.

A caratterizzare un tipo di gin dall’altro è l’uso dei botanical ossia di spezie e sostanze aromatizzanti che rendono uniche e differenti le varie marche. Spesso esse vengono macerate singolarmente, in alcuni casi tutte insieme per un periodo che va fino ad un anno. Per ognuno di loro è la ricetta segreta del mastro distillatore che fa la differenza. Nel momento in cui andremo a realizzare i nostri Negroni o Martini dry dovremmo conoscere bene le varie tipologie di gin per scegliere il più adatto. Ne esistono di diversi tipi e relative sottomarche. Il primo è il gin propriamente detto, a seguire abbiamo il gin distillato, il London dry gin e gli spray aromatizzati a base di ginepro.

Come preparare ottimi cocktail e aperitivi con i 3 migliori gin del 2022 e fare faville tra gli amici

Tra i vari tipi di gin che nel 2022 ci permetteranno di fare delle bellissime figure con gli amici dobbiamo distinguerne alcuni di ottima qualità e con caratteristiche davvero particolari. Partiamo dal gin classico che ha una gradazione di oltre il 40%. Ha un aroma fresco e distintivo, per questo è l’ideale da consumare liscio. Normalmente questo prodotto è realizzato in Scozia e oltre al ginepro è possibile trovare anche la radice di angelica, il cardamomo, la scorza d’arancia e altri botanical come fiori di camomilla e sambuco.

Tra i tipi più scelti e apprezzati nel 2022 troviamo anche il gin di origine giapponese. Aromatizzato ai fiori di ciliegio e tè verde, con una punta di pepato, questo tipo di gin ha un gusto armonioso. Il colore trasparente risulta adatto per realizzare i classici cocktail come Gin Lemon e Gin tonic. E la sperimentazione è d’obbligo. Negli ultimi anni sono riusciti ad affermarsi sul mercato anche gin a base di ricette mediterranee che hanno scalzato i gin inglesi e scozzesi. Il London Dry Gin di questo tipo, infatti, è a base di agrumi, ma anche di basilico, olivo, rosmarino e timo. Adatto per un Gin Tonic da condividere con gli amici e creare ottimi cocktail nel 2022.