La pulizia domestica è una delle attività che occupa una buona parte del tempo delle persone. Chi vuole avere una casa ordinata e pulita, infatti, dovrà dedicarci alcune ore alla settimana. Dalla pulizia dei sanitari alla pulizia dei pavimenti passando per la rimozione della polvere, sono innumerevoli le attività da svolgere in casa. Cercare di scrostare un WC è una delle attività meno piacevoli in assoluto, ma anche la pulizia dei pavimenti potrebbe diventare un incubo. Questo specialmente se non si adottano i giusti prodotti dal momento che alcuni pavimenti sono molto delicati e potrebbero rovinarsi. Tra i pavimenti più diffusi nelle case troviamo quelli realizzati in materiali come la terracotta, il cotto. Un materiale molto bello e resistente ma anche difficile da gestire dal momento che tenderà ad assorbire tutto ciò con cui viene in contatto. Il cotto in cucina, ad esempio, potrebbe assorbire olio o liquidi della pattumiera.

Come eliminare il nero dalle fughe delle piastrelle e far brillare il pavimento in cotto senza candeggina

Il cotto andrebbe pulito con più frequenza rispetto agli altri pavimenti, lasciando sedimentare lo sporco si rischierà solamente di danneggiare il materiale. Prima di procedere con l’acqua, però, si consiglia di rimuovere tutti i residui di polvere o briciole presenti sul pavimento ed eliminare singolarmente le macchie più ostinate. In seguito ci sono diversi modi per pulire una superficie in cotto senza utilizzare i detergenti presenti in commercio. Uno di questi trucchi è unire a quattro litri di acqua quattro cucchiai di aceto bianco che permetterà di sgrassare e rendere come nuovo il pavimento. Si tratta, ovviamente, di un metodo che funzionerà bene su pavimenti non troppo sporchi o incrostati. Se si vuole, poi, si potrà anche aggiungere un po’ di sapone di Marsiglia.

Per eliminare le macchie più ostinate, poi, si potrà provare lasciando del bicarbonato sulla macchia per qualche minuto. In seguito si potrà rimuovere il bicarbonato utilizzando un panno in microfibra imbevuto di sapone di Marsiglia e acqua.

Cotto esterno

Il pavimento in cotto di balconi o terrazze, spesso, tenderà ad essere molto più sporco rispetto a quello interno. In alcuni casi, infatti, potrebbe anche esserci della muffa tra le fughe delle piastrelle. Per eliminarla si potrà provare, oltre alla candeggina, una miscela di acqua e bicarbonato da lasciare agire sulle zone critiche. Se lo sporco è molto, tuttavia, sarà bene provare con prodotti specifici che si acquistano sul mercato. Quindi, ecco come eliminare il nero dalle fughe delle piastrelle dei pavimenti in cotto. Si consiglia di non poggiare vasi sul pavimento in cotto, specialmente se molto grandi e difficili da spostare. Infatti sotto il contenitore potrebbe crearsi uno strato di muffa che potrebbe rovinare il pavimento.

Prodotti

Per pulire il cotto si potranno utilizzare alcuni prodotti acquistabili in negozi di articoli per la pulizia o su Amazon. Tra questi Nuncas Livax a circa 12 euro, il Lavincera cotto di Tigotà a circa 3 euro ma anche Ravviva cotto emulsio a 2,28 euro. Per le fughe perfetti alcuni detergenti come il detergente pulitore fugge spray di Tigotà a circa 5 euro o il Camp pulifuga concentrato a circa 13 euro.

Lettura consigliata

Non bicarbonato e aceto per sbiancare le fughe delle piastrelle velocemente ma questo trucco da veri esperti