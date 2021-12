Una delle azioni meno piacevoli che bisogna svolgere durante la settimana, o meglio quotidianamente, è pulire il WC.

Il bagno, infatti, è il luogo dell’abitazione dove è molto importante essere costanti nelle pulizie per evitare l’accumulo di germi e batteri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se il resto del bagno può essere pulito con meno frequenza, per i sanitari vale la regola della pulizia quotidiana. Chi non ha tempo di occuparsi quotidianamente della casa, tuttavia, potrà procedere almeno a giorni alterni.

Per la pulizia del WC esistono in commercio diversi prodotti molto validi ma di origine chimica. Quando si puliscono i sanitari, oltretutto, bisognerebbe sempre procedere facendo attenzione al materiale con cui sono realizzati. Utilizzare prodotti troppo aggressivi, infatti, potrebbe rovinare i sanitari più delicati.

Ci sono persone che preferiscono utilizzare prodotti naturali come il bicarbonato di sodio o il limone.

Oltre a questi due prodotti ce n’è uno meno conosciuto ma ugualmente efficace, il percarbonato.

Bastano pochi minuti per pulire e sbiancare il WC incrostato con questo economico rimedio naturale poco conosciuto

Il percarbonato di sodio è caratterizzato da diverse proprietà utili quando ci si accinge alla pulizia del WC. Un prodotto utile per smacchiare, igienizzare e sbiancare a fondo i sanitari che torneranno subito come nuovi.

Per procedere si potrà sciogliere una manciata di percarbonato di sodio all’interno del WC lasciando agire per circa un quarto d’ora.

Per lo sporco ostinato e incrostazioni si consiglia di lasciare agire per più tempo. Mentre il percarbonato agisce bisognerà scaldare una pentola di acqua calda (almeno 50 gradi), ma non bollente, da versare nel WC. Prima di tirare lo sciacquone lasciare agire circa un quarto d’ora acqua e percarbonato.

Per una maggiore pulizia si consiglia di utilizzare un panno in microfibra da passare sulle zone da disincrostare.

L’azione dell’acqua calda unita al percarbonato ci permetterà di raggiungere un risultato ottimale. Bastano pochi minuti per pulire e sbiancare il WC incrostato con questo economico rimedio naturale poco conosciuto.

Oltre ai sanitari, poi, bisognerà occuparsi anche dello scopino accanto al WC, uno degli oggetti più sporchi ma trascurati della casa. Inoltre, sarà anche possibile pulire la doccia rimuovendo l’eventuale muffa utilizzando rimedi naturali diversi dal bicarbonato.

Dove comprarlo

Il percarbonato si potrà acquistare in negozi di articoli per l’igiene della casa o in erboristeria. Inoltre anche la grande distribuzione spesso vende questo prodotto. Dalla Lidl all’Eurospin passando per Coop ed Esselunga in tutti è possibile trovare il percarbonato.

Per chi preferisce evitare gli involucri sarà possibile acquistare il prodotto sfuso nei negozi specializzati.

Inoltre per confezioni più grandi ci si potrà rivolgere anche a siti di ecommerce come Amazon.