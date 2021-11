Tra i lavori domestici più faticosi si guadagna i primi posti la pulizia delle fughe di piastrelle e pavimenti.

Pulire queste zone della casa, soggette a sporcarsi frequentemente, può diventare davvero un incubo. Solitamente le fughe sono realizzate con materiale poroso che tende ad assorbire liquidi e, in generale la sporcizia.

Si tratta di un lavoro lungo che necessita anche di particolare resistenza ed agilità. I modi utilizzati per pulire le fughe di piastrelle e pavimenti sono molti.

Si passa dall’utilizzo di bicarbonato all’utilizzo di aceto o di candeggina fino ad un metodo innovativo che renderà le operazioni meno faticose.

In queste operazioni, infatti, può soccorrerci anche il vapore che, con poco sforzo, farà tornare le fughe come nuove.

Per la pulizia non sarà necessario utilizzare particolari prodotti né un vecchio spazzolino da denti come in altri casi.

Si potrà utilizzare una scopa o una pistola a vapore ma non solo. Pulire le fughe delle piastrelle e dei pavimenti, infatti, non è solamente una questione estetica. Certamente vedere le fughe sporche può essere brutto per la vista ma il problema maggiore si nasconde nell’igiene. Infatti, fughe sporche potrebbero essere ricche di batteri e muffe.

Non bicarbonato e aceto per sbiancare le fughe delle piastrelle velocemente ma questo trucco da veri esperti

Le scope a vapore in commercio, spesso, danno la possibilità di cambiare gli accessori per permetterne un utilizzo multiplo. Comode e facili da utilizzare ci forniranno un aiuto prezioso per svolgere le pulizie al meglio.

Se la scopa a vapore che abbiamo presenta questa possibilità sarà sufficiente attaccare l’accessorio per la pulizia delle fughe di piastrelle e pavimenti.

Una spazzola che permetterà di eliminare senza fatica la muffa e la sporcizia accumulatasi nelle fughe.

Utilizzare una scopa a vapore, infatti permetterà anche di pulire pavimenti in ceramica senza danneggiarli. Alcune tipologie di pavimenti o piastrelle, infatti, tendono ad essere più delicati di altri. Prodotti particolarmente aggressivi potrebbero danneggiarli mentre con il vapore non ci sarà questo problema.

Tra le scope a vapore più consigliate troviamo la Polti Vaporetto Smart 120, la pistola portatile Ariete Jet 4137 e Black+Decker FSMH1321JMD Steam Mop.

Si tratta di prodotti che oltre alle fughe dei pavimenti saranno preziosi per eliminare residui di grasso in cucina o sciogliere il calcare del bagno.

Alternativa

Chi non possiede una scopa o una pistola a vapore potrà utilizzare uno straccio imbevuto di acqua bollente. Le alte temperature, infatti, sono le migliori alleate contro sporco e muffe presenti tra le piastrelle. Ecco perché non bicarbonato e aceto per sbiancare le fughe delle piastrelle velocemente ma questo trucco da veri esperti.