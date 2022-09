I rimedi naturali per togliere la puzza dalle scarpe da ginnastica senza lavarle

La stanza più puzzolente della casa? Sicuramente lo sgabuzzino, dove teniamo tutte le nostre scarpe. Non tutte entrano nella scarpiera, che contiene un po’ gli odori. E soprattutto le scarpe che usiamo tutti i giorni sono molto spesso in bella vista e rilasciano un odore tutt’altro che piacevole. In modo particolare, le scarpe chiuse e quelle da ginnastica, sono l’ambiente perfetto per far sudare i piedi e la conseguenza inevitabile è il cattivo odore. Ma possiamo mica lavarle ogni settimana? Non solo ci porterebbe via molto tempo, ma a lungo andare questo potrebbe rovinare le scarpe. Come fare allora per togliere la puzza?

Eliminare la puzza di piedi

Senza spendere soldi in costosi deodoranti specifici per scarpe e piedi, possiamo neutralizzare gli odori dalle scarpe da ginnastica con prodotti che già abbiamo in casa. Primo fra tutti il caffè. Sono tanti i modi per riutilizzare i fondi di caffè, e uno di questi è per profumare le nostre scarpe. Dovranno essere perfettamente asciutti e se vogliamo evitare che si infiltrino in tutte le fessure della suola, possiamo metterli in un sacchettino di plastica ben aperto. Lasciamoli lì dentro per almeno 5 ore (l’ideale sarebbe farlo appena rientrati a casa) e, trascorso questo tempo, puzza e cattivi odori saranno spariti.

Non solo bicarbonato contro la puzza di umido

Se oltre a neutralizzare gli odori siamo interessati anche a profumare le nostre scarpe da ginnastica, possiamo optare per i fogli ammorbidenti dell’asciugatrice, mettendoli direttamente dentro le scarpe. Anche il bicarbonato con qualche goccia di olio essenziale è una valida alternativa contro i cattivi odori. Altrimenti, in casi estremi, possiamo sempre ricorrere alla lettiera per gatti. Versiamone un po’ all’interno delle scarpe, magari con l’aggiunta di scorze di agrumi e, nel giro di un’ora, le scarpe avranno già un odore migliore. Ma i rimedi non si limitano a questo. Esistono altri due segreti per profumare le nostre scarpe.

I rimedi naturali per togliere la puzza dalle scarpe da ginnastica senza lavarle

Armiamoci di spruzzino, riempiamolo con acqua e aceto e vaporizziamo il liquido all’interno delle scarpe, subito dopo l’uso, e lasciamo asciugare. Il risultato saranno scarpe profumate e prive di batteri. Il trucchetto sconvolgente numero due è quello di mettere una saponetta in ciascuna scarpa e lasciarla all’interno per tutta la notte. Il sapone fungerà da spugna assorbi – odori, rilasciando anche un gradevole profumo di pulito. Adesso che abbiamo svelato tutti i rimedi naturali per togliere la puzza dalle scarpe, senza svuotare il portafoglio, non resta che sperimentare!

