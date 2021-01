La borraccia lavabile è ormai un accessorio che tutti abbiamo e utilizziamo. Scelto perché ecologico e pratico ci permette di risparmiare soldi ed emissioni di inquinanti. Utilizzando la borraccia per contenere l’acqua e le bevande eviteremo di consumare chili di plastica ogni anno.

Pulire la borraccia o il thermos è necessario per evitare problemi alla nostra salute. La borraccia o thermos andrebbe detersa quotidianamente. È sufficiente pulirla bene una volta a settimana e semplicemente sciacquarla tutti gli altri giorni. Queste bottiglie tendono naturalmente ad accumulare germi e batteri e microorganismi che proliferano come in qualsiasi ambiente umido.

Come igienizzarla

Online troviamo molti consigli. C’è chi dice di lavarla con aceto, chi con bicarbonato, chi di metterla in lavastoviglie, chi di utilizzare del disinfettante. Dobbiamo prestare molta attenzione al materiale con cui è fatta la borraccia. Se è in alluminio dobbiamo evitare di utilizzare sostanza acide come l’aceto. L’aceto corrode facilmente l’alluminio.

Una soluzione ottimale per tutti ii tipi di borracce è utilizzare del sapone per i piatti diluito. Iniziamo a insaponare bene l’interno della borraccia, grattando bene con uno scovolino. Riempire con acqua e il sapone diluito e agitiamo bene. Con uno spazzolino o una spugna leggermente abrasiva puliamo il tappo facendo molta attenzione alle scanalature e alle rientranze. Sciacquare benissimo con acqua calda o bollente e mettere a scolare e ad asciugare. Quando la borraccia è completamente asciutta potremo utilizzarla nuovamente. Si pensa che ripetere questa operazione una volta a settimana sia sufficiente per evitare la proliferazione di muffe e batteri. In questo modo l’acqua sarà sempre fresca ed avrà un sapore piacevole.

Come eliminare i germi in maniera efficace dalla nostra borraccia

Seguendo questi consigli potremo eliminare i germi in maniera efficace dalla nostra borraccia. In questo modo eviteremo di correre rischi collegati all’ingestione di muffe e di batteri che proliferano nelle superfici umide.