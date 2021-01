Grigliare gli ortaggi è un’operazione non solo noiosa, ma anche piuttosto faticosa, si sa. Tocca stare molto tempo in piedi vicino ai fornelli per controllarne la cottura ed evitare che si brucino. Basta un attimo di distrazione e tac, li si ritrova carbonizzati. Nonostante questo come rinunciarci? Sono un contorno fantastico e super leggero. Possono essere inoltre una buona alternativa ai fritti anche per preparazioni più elaborate come la parmigiana. Ecco quindi un’idea geniale per grigliare senza griglia ma soprattutto senza fatica! Che si tratti di zucchine o melanzane non fa troppa differenza. Vediamo di seguito come procedere.

Grigliare melanzane e zucchine senza griglia

Dopo aver lavato accuratamente gli ortaggi sotto acqua corrente, tagliare le melanzane o le zucchine a fette dello spessore di poco meno di un centimetro. Quindi rivestire una teglia con della carta da forno. Posizionarvi ordinatamente le fette di melanzana o di zucchina a seconda di ciò che si è scelto di preparare.

Vaporizzarvi dell’olio con un nebulizzatore oppure, con un pennello da cucina, ungerne appena la parte esposta. Quindi preriscaldare il forno a 180 gradi ed infornare per 10 minuti circa. È sempre opportuno controllarne di tanto in tanto la cottura, la potenza del forno infatti potrebbe fare la differenza rispetto alla tempistica.

Quando si saranno leggermente abbrustolite, riprendere la teglia dal forno, capovolgerle e spennellarle con l’olio una per una. Rimettere quindi in forno per altri 10 minuti circa. A questo punto sono pronte.

Come preparare un’ottima scapece light con melanzane o zucchine arrostite

Una volta arrostite il modo più veloce e saporito per prepararle è sicuramente una scapece. Trattasi di una tradizione del Sud Italia, una marinatura a base di aceto ed erbe aromatiche che regala un sapore intenso. Si ottiene così un contorno fresco e light ma soprattutto che si conserva comodamente in frigo per più giorni.

Ingredienti

3 melanzane o 3 zucchine;

1 spicchio d’aglio;

un mazzetto di prezzemolo;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

origano q.b.;

peperoncino q.b.

aceto di vino bianco q.b..

Preparazione

Sminuzzare l’aglio e tritare il prezzemolo. Porre quindi ordinatamente in un contenitore ermetico, un primo strato di melanzane o di zucchine. Condirle con sale, pepe, aglio, olio, una spolverata di origano e di peperoncino e completare con il prezzemolo. Quindi aggiungere un filo d’olio e aceto. Ripetere il procedimento ad ogni strato finché gli ingredienti non saranno ultimati. Completare con altro olio e aceto, importanti per la conservazione della pietanza. Se possibile, meglio prepararle il giorno prima in modo da far penetrare a fondo il gusto della marinatura nelle verdure. Risulteranno certamente più saporite.

Utilizzare il forno è un’idea geniale per grigliare senza griglia ma soprattutto senza fatica, permette infatti di preparare piatti che richiederebbero tanta pazienza molto più velocemente e senza dover trascorrere troppo tempo ai fornelli. Con una tecnica simile è possibile preparare anche i peperoni avendo giusto qualche accortezza in più, ma questo lo vedremo la prossima volta, nel frattempo buon lavoro!