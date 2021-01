Il test di Myers-Briggs suddivide tutto il mondo in sedici personalità, riunite all’interno di quattro gruppi. Questi tipi umani sono caratterizzati dalla stessa quantità di valori.

Possono essere estroversi (E) o introversi (I), irriverenti nei confronti dell’ordine prestabilito (N) o in linea con l’autorità (S), caratterizzati dalla predominanza del pensiero (T) o del sentimento (F) e infine da una visione del mondo libera (P) o organizzata (J). Questo test di personalità accuratissimo divide tutti noi in quattro categorie, scopriamo quali.

Gli analisti

In questo gruppo sono riuniti gli Argomentatori (ENTP), i Logici (INTP), i Comandanti (ENTJ) e gli Architetti (INTJ). Qui sono presenti i pensatori indipendenti e leader in grado di mobilitare le masse con l'uso dell'intelligenza.

I diplomatici

I diplomatici sono composti dal Sostenitore (INFJ), dal Mediatore (INFP), dal Protagonista (ENFJ) e dall’Attivista (ENFP). Qui i valori preponderanti sono la N (Intuitive, Intuito) e la F (Feeling, le emozioni). Qui sono presenti i grandi idealisti e coloro che maturano l’idea di cambiare il mondo.

Le sentinelle

Le sentinelle hanno nei loro ranghi gli Esecutori (ESTJ), i Consoli (ESFJ), il Difensore (ISFJ) e il Logista (ISTJ). I tratti preponderanti sono la S e la J. Denotano persone con i piedi per terra e con un grande amore per la società e per il prossimo. Tendono a voler mantenere lo status quo.

Gli esploratori

Gli esploratori sono l’Imprenditore (ESTP), l’Intrattenitore (ISFP), il Virtuoso (ESFP) e l’Avventuriero (ISFP). In questo caso tutti loro hanno in comune la S e la P. Amanti delle cose nuove, sono sempre alla ricerca del cambiamento. Preferiscono cambiare sé stessi, mentre il mondo rimane uguale.

Oggi abbiamo illustrato le base dell’MBTI. A questo proposito consigliamo un altro articolo che può aiutare a conoscerlo un po’ più a fondo: “Il test di personalità che non sbaglia mai”.