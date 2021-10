Il cavolo verza, insieme a broccoli, cavolfiore, cavolo nero, fa parte del famoso mazzo delle crucifere. Questi ortaggi a foglia verde possiedono un grande quantitativo di vitamina A, vitamina C e K, e di sali minerali. Inoltre detossificano l’organismo e lo proteggono dagli attacchi dei radicali liberi. In particolare il sulforafano, che è anche ciò che gli conferisce l’odore pungente e deciso, è una molecola che ha tantissime proprietà e mira a proteggere il nostro organismo.

Tramite alcuni studi, si è scoperta una netta connessione tra la consumazione di crucifere e la bassa insorgenza di tumori. Specie del tratto digerente. Insomma il cavolo verza fa parte di quella famiglia di verdure che va decisamente assunta.

Per convincere grandi e piccini si possono creare delle ricette sfiziose e saporite, da usare durante i pasti o per un aperitivo in compagnia. Ecco quindi che con queste crocchette di cavolo verza salviamo la cena e facciamo il carico di vitamina A e sali minerali. La lista della spesa prevede:

200 gr di cavolo verza;

100 gr di broccoli o cavolo bianco;

1 uovo;

Olio extra vergine di oliva q.b;

Parmigiano e pecorino;

Noce moscata;

Pane;

Pan grattato.

Prima di tutto dobbiamo sbollentare il cavolo verza in una pentola e fare lo stesso con gli altri tipo di cavolo che ci aiuteranno a fare un super mix. Tagliamo a striscioline il cavolo verza e mettiamolo in padella con i broccoli e il cavolo bianco che taglieremo a pezzettini. Sulla padella lasciamo un filo di olio, un pizzico di sale e uno spicchio di aglio (se vogliamo). Lasciamo stufare con il coperchio per qualche minuto. Una volta pronto il nostro mix di ortaggi lasciamolo freddare.

Trasferiamo tutto in una ciotola, aggiungiamo un uovo, del pane ammollato, del pan grattato e della noce moscata. Possiamo, a piacimento, anche aggiungere due patate cotte e schiacciarle con una forchetta, se vediamo che il composto non ha la giusta consistenza per creare delle crocchette.

A questo punto lasciamo in frigo per 30 minuti. Facciamo delle piccole polpette che poi schiacciamo, dandogli una forma oblunga. Passiamo nel pan grattato da entrambi i lati.

Cuociamole in padella con un filo di olio finché non si sarà formata una crosticina. Se vogliamo una versione più light mettiamole al forno per 180 gradi per 25/30 minuti. In questo caso le patate potrebbero aiutarci per una cottura più rapida.

Gustiamo accompagnando le nostre crocchette con dell’hummus o con della maionese vegana. Il nostro piatto sarà l’ideale per un aperitivo tra amici o per un’idea rapida e deliziosa per la cena.