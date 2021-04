Con l’avvicinarsi della bella stagione è sempre più piacevole trascorrere un po’ del nostro tempo in terrazza o in giardino. Cosa c’è di più rilassante che prendere un caffè o, ancor di più, leggere un libro, in giardino o in un terrazzo pieno di piante e fiori profumate?

Ma se a rovinare la nostra quiete, nonché a compromettere la crescita delle nostre piante e fiori sono degli sgradevoli ospiti? Cosa fare? Esistono prodotti naturali molto efficaci, in grado di sostituire i prodotti chimici. Ci sono infatti tante tecniche e rimedi naturali “fai da te”, che consentono di proteggere le nostre piante da insetti e altri microorganismi dannosi.

Come mantenere la terra sana, evitare ristagni, come illustrato nell’articolo “Basta un semplice cappuccio per evitare che il giardino colorato crolli sotto la pioggia”. E ancora, quando si rende necessario, utilizzare insetticidi naturali. Ecco, di seguito, illustrato il sorprendente insetticida naturale a base di aglio che terrà lontano afidi e cocciniglie dalle piante del nostro giardino.

Ecco il sorprendente insetticida naturale a base di aglio che terrà lontano afidi e cocciniglie dalle piante del nostro giardino

L’aglio ha proprietà antibatteriche e repellenti verso numerosi parassiti delle piante ed inoltre ha ottime capacità micotiche contro le malattie fungine. Ecco perché con l’aglio si può creare un ottimo insetticida naturale, ovvero un ottimo repellente e fungicida, e soprattutto innocuo per il pianeta. Ecco come prepararlo. Serviranno:

a) 5/6 spicchi d’aglio;

b) ½ l d’acqua;

c) ½ l d’alcool bianco a 70/90 gradi;

d) un po’ di sapone di Marsiglia grattugiato o una goccia di sapone ecologico liquido.

Si raccomanda di maneggiare con cura l’alcol e tenerlo lontano dalle fonti di calore, essendo un liquido altamente infiammabile. Evitare il contatto con gli occhi e le mucose.

Ecco il procedimento

Lasciar macerare l’aglio nell’alcol in un contenitore, per un giorno. Subito dopo, aggiungere l’acqua e il sapone e mescolare bene. Il sapone consentirà al liquido di aderire su tutte le parti della pianta, accrescendo l’effetto repellente.

Versare poi la soluzione in un vaporizzatore. Si può utilizzare al bisogno, spruzzandolo sulle foglie e sui fusti. O, anche una volta a settimana, per un mese, per prevenire gli attacchi dei parassiti.

Ed ecco pronto il sorprendente insetticida naturale a base di aglio che terrà lontano afidi e cocciniglie dalle piante del nostro giardino. Potrà conservarsi in un luogo fresco e al riparo dalla luce. Se conservato bene può durare mesi.