Non solo Ariete e Bilancia, ecco quali segni zodiacali sono opposti e perché farebbero scintille

Scoprire quali segni zodiacali sono opposti ma complementari non è difficile. Se abbiamo sottomano la ruota dello zodiaco scopriamo che:

l’Ariete è opposto alla Bilancia;

il Toro allo Scorpione;

i Gemelli al Sagittario;

il Cancro al Capricorno;

la Vergine ai Pesci;

l’Acquario al Leone.

La domanda a cui cercheremo di rispondere in questo articolo è: queste coppie di segni zodiacali sono in contrasto o complementari?

Non solo Ariete e Bilancia, ecco quali segni zodiacali sono opposti e perché farebbe scintille

Per i segni zodiacali opposti possiamo parlare di coppie polari ovvero sono i più distanti nel firmamento. Non vogliamo cadere nel luogo comune dicendo “gli opposti si attraggono” ma in realtà è proprio così. Ci sono delle nostre componenti caratteriali secondo l’astrologia che mancano al segno zodiacale nostro opposto. Vediamo quindi caso per caso come funzionano questi abbinamenti astrali, non solo a livello di coppia ma anche di amicizia o rapporto di parentela.

Ariete e Bilancia

Mentre il primo è un segno di fuoco sempre alla ricerca di autonomia e di nuove esperienze professionali e personali, la Bilancia trova la sua realizzazione nella famiglia. La Bilancia, segno sociale per eccellenza, può aiutare un impetuoso Ariete a trovare un equilibrio anche nella routine quotidiana.

Toro e Scorpione

Anche in questa coppia polare troviamo degli aspetti distanti ma complementari. Se il Toro caratterizza una personalità calma, pacata e perseverante, le persone nate sotto il segno dello Scorpione sono istintive ed imprevedibili. Un aspetto li accomuna però: la golosità. Entrambi questi segni sono golosi e amano concedersi qualche piacere in più.

Gemelli e Sagittario

Sono gli esploratori dello Zodiaco. Questi segni sono entrambi animati dalla voglia di conoscere cose nuove. Mentre, però, il Gemelli è spesso distratto e non focalizzato sull’obiettivo, il Sagittario è determinato e sa come ottenere ciò che vuole. I litigi potrebbero essere epici perché il segno di fuoco divampa alimentato dal segno d’aria. Nessuno dei due segni, però, porta rancore.

I segni del Cancro e del Capricorno

Il Cancro è un segno governato dalla Luna, quindi sognatore e a volte insicuro. Il Capricorno denota invece personalità razionali, sanno programmare e pianificare. Mentre il Cancro crea soluzioni fantasiose, il Capricorno ha bisogno di avere sempre un’agenda sottomano. In questa coppia polare il Capricorno aiuterà il Cancro a tenersi bene ancorato, con i piedi a terra. Dall’altra parte il Cancro indurrà il Capricorno ad improvvisare e ad essere meno freddo, dimostrando il proprio affetto.

Vergine e Pesci

Difficili da combinare, sono segni zodiacali veramente opposti ma se trovano il giusto equilibrio saranno inseparabili. Mentre la Vergine è la precisione fatta persona, i Pesci sono estrosi ed estremamente creativi. La Vergine è alla ricerca della perfezione sia fisica che professionale. I Pesci sono insicuri e cercano conferma della propria genialità. Un mix che se ben shakerato, farà scintille.

I segni dell’Acquario e del Leone

Forza ed intraprendenza, sono questi i tratti caratteriali che possono funzionare in questa coppia di opposti. Volitivi ed audaci i nati sotto il segno del Leone, mentre l’Acquario è il segno della responsabilità e della serietà, governato da Saturno. L’Acquario dà molto peso al denaro e al risparmio e in questo il Leone può aiutarlo ad essere un più rilassato e a concedersi delle frivolezze.

Non solo Ariete e Bilancia, ecco quali segni zodiacali sono opposti e perché farebbero scintille perché comunque si completano a vicenda.

Approfondimento

L’oroscopo del weekend svela i 5 segni zodiacali al top tra il 7 e 9 gennaio