Ovviamente il bagno è la stanza della casa più soggetta all’umidità. Ciò significa non solo cattivi odori, ma anche proliferazione di muffe! Esiste però un rimedio naturale per proteggere la tenda della doccia da questo problema. Il bello è che lascerà un piacevole odore di pulito in tutto il bagno.

Cinque consigli per evitare la formazione della muffa

Dover pulire la tenda della doccia ammuffita non è certo un lavoro piacevole. Soprattutto se dopo qualche settimana ci si ritrova a dover ricominciare da capo. È dunque sicuramente meglio giocare d’anticipo e prevenire la formazione della muffa. Ma come? Può sembrare scontato, ma è bene ripeterlo: innanzitutto bisogna arieggiare bene la stanza dopo aver fatto la doccia. In secondo luogo, più la tenda della doccia è piegata su sé stessa, più intrappola l’umidità. Ecco perché è una buona idea tagliare la tenda sia in larghezza che in lunghezza, in modo che si adatti alle misure della doccia. Così si asciugherà più facilmente.

In terzo luogo, si può provare a tenere in bagno una delle piante che assorbono l’umidità e combattono i cattivi odori. La quarta strategia è non trascurare mai la pulizia della tenda: almeno una volta a settimana conviene spruzzarla con aceto bianco, lasciar agire per circa mezz’ora e risciacquare. Questa soluzione ha il vantaggio di eliminare la puzza di umido, ma non si può dire che lasci il bagno profumato. Per ottenere tale risultato bisogna provare un quinto trucchetto.

Come eliminare e prevenire la muffa sulla tenda della doccia col rimedio naturale che farà profumare il bagno di pulito

Tra i profumi che regalano immediatamente un senso di pulizia e relax spicca la lavanda. Ecco perché l’olio essenziale di questo fiore si usa spesso come ingrediente nei prodotti fai da te per la casa. Inoltre, in molti sostengono che la lavanda sia un ottimo antimuffa, adatto sia per prevenire il problema, sia per liberarsene. Vediamo dunque come realizzare uno spray alla lavanda per pulire la tenda della doccia. Ci serviranno:

uno spruzzino vuoto (possiamo anche riciclare il contenitore di altri detersivi ormai finiti);

100 ml di alcol;

15 gocce di olio essenziale di lavanda;

una spazzola per le pulizie.

Procedimento:

mischiare i due ingredienti direttamente nello spruzzino; nebulizzare sulle macchie di muffa e lasciar agire per circa mezz’ora; rimuovere la muffa con la spazzola; applicare il prodotto circa una volta a settimana per prevenire il ritorno della muffa.

Ecco finalmente svelato come eliminare e prevenire la muffa che si forma nelle pieghe della tenda della doccia.

Approfondimento

È furbissimo il motivo per cui tanti mettono nella doccia un ramo di questa pianta che allontanerebbe anche gli insetti