Le cipolle sono una prelibatezza adatta ad insaporire qualsiasi ricetta. Possiamo usarle per preparare un gustoso soffritto, mangiarle caramellate nel nostro hamburger. Oppure cucinarle in un saporitissimo risotto primaverile tutto a base di verdure. Le varietà di cipolla presenti sul mercato sono tantissime, si va dai cipollotti fino alle dolcissime cipolle rosse di Tropea. Alcune specie sono deliziose proprio perché hanno il bulbo piccolo e delicato. Ma altre danno il loro meglio quando la cipolla è molto grossa e panciuta.

Quando le coltiviamo in casa, che sia nell’orto o anche in vaso, non è facile farle crescere grandi e succose. Abbiamo provato ad utilizzare dei concimi naturali fai da te per aumentare i nutrienti nel terriccio, ma senza grandi risultati. Ma non sapevamo che, in realtà, basterebbe solo un piccolo trucco.

Basta un cucchiaio per far crescere delle cipolle grandi nell’orto in poco tempo senza usare concimi o altri nutrienti

Verrebbe da chiedersi come una posata qualunque come il cucchiaio possa aiutarci nel nostro scopo. Ecco, per far ingrossare il bulbo della cipolla non serve troppa acqua, come verrebbe da pensare. Anzi, le cipolle prediligono i terreni medio secchi, quindi non troppo irrigati né troppo concimati. La cosa importante per garantire la crescita del bulbo è un processo che in gergo di chiama sarchiatura. Si tratta semplicemente del rimescolamento dello strato superficiale intorno alla pianta. Questo permette alla cipolla di avere a disposizione elementi nutritivi sempre freschi. Niente paglia, erbetta o foglie sparse che possono accumularsi intorno al fusto della pianta di cipolle. Ed è proprio qui che ci viene in aiuto il cucchiaio, grazie alla sua forma concava.

Come usare il cucchiaio

Basterà usare il cucchiaio per scavare leggermente intorno alla base del fusto, con la parte concava quasi ad abbracciare il bulbo. Questo permetterà di esporre il terreno più fresco e ricco di nutrienti e dare spazio al bulbo di allargarsi meglio. Si può ripetere questo procedimento una o due volte a settimana, per garantire il ricambio costante di terriccio fresco. In circa 20 o 30 giorni le cipolle arriveranno a maturazione e saranno grosse e ricche di gusto. Raccogliamo la cipolla prima che cresca il fiore, altrimenti il nostro bulbo sarà meno gustoso. Per provare a rallentare la fioritura possiamo piegare leggermente il fusto, così avremo il tempo di far ingrossare il bulbo.

Quindi, basta un cucchiaio per far crescere delle cipolle grandi e gustose anche nel vaso in balcone. Con questo piccolo trucco non avremo bisogno di nessuna aggiunta al terreno o nessuna strana tecnica. In poco più di 20 giorni potremo raccogliere i nostri bulbi e usarli in cucina come preferiamo. Una volta raccolte, conserviamole proprio come si fa con l’aglio e dureranno molto più tempo.

