Le pietre di sole, dette anche “grani di miglio” sono delle cisti di colore bianco che si formano sulla pelle, specialmente nei punti più delicati. Tra queste zone o punti delicati vi è sicuramente il contorno occhi, naturalmente esposto al sole e ad agenti esterni che possono causarne l’irritazione.

La comparsa di queste cisti non è assolutamente grave, ma potrebbe risultare fastidiosa e antiestetica.

Un primo trucco per evitare l’insorgere delle pietre di sole intorno agli occhi è struccarsi correttamente ogni sera. La corretta pulizia del viso insieme all’uso di creme delicate eviteranno il formarsi di questi inestetismi della pelle. Esfolianti e detergenti aggressivi, difatti, creano terreno fertile per la loro comparsa e ne rallentano l’eliminazione. Vediamo adesso cosa fare nel caso in cui ci svegliamo una mattina e… ecco una pietrina proprio sotto l’occhio.

Ecco come eliminare definitivamente le pietre di sole dal contorno occhi

Ci servono un piccolo panno e una crema a base di retinolo, un derivato della Vitamina A. Molto usato in ambito cosmetico, donne di ogni età usano il retinolo per il suo strabiliante effetto antietà.

Per prima cosa, bagniamo il panno con acqua calda e poggiamolo sul contorno occhi per qualche minuto, in modo da aprire i pori. Dopo aver tolto il panno, asciughiamo la parte e applichiamo la crema facendo un piccolo massaggio circolare. Ripetiamo questa operazione ogni due giorni per una settimana.

Si raccomanda di detergere il viso ogni giorno, sia la sera per struccarlo che di giorno per purificarlo e preparare la base per il trucco.

L’importanza della prevenzione

Oltre alla necessità della pulizia quotidiana, due consigli risultano di estrema importanza. Innanzitutto, bisogna cercare di non strofinare l’asciugamano sul viso, quanto piuttosto di tamponare dolcemente.

Il secondo consiglio riguarda il sole: utilizzare gli occhiali da sole, specialmente in estate, previene la comparsa di questi inestetismi.

Ecco come eliminare definitivamente le pietre di sole dal contorno occhi, ma si ricordi che prevenire è pur sempre meglio che curare.