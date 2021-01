Se si possiede un immobile di proprietà da affittare, occorre seguire una serie di procedimenti. Si devono usare delle accortezze che servono a tutelarsi ed evitare di incorrere in situazioni poco gradite.

In questo articolo, proponiamo una serie di consigli, per evitare gli errori da non fare quando si affitta casa.

Sbagliare il prezzo del affitto

Fissare il canone di locazione, non è una cosa semplice, bisogna fare attenzione a affittare per il giusto valore dell’immobile, senza far trascorrere troppo tempo perché, un appartamento sfitto diventa una grossa spesa per il proprietario.

Se una trattativa dura a lungo, si corre il rischio che, per affittare si debba svalutare il canone dell’immobile.

Non proporre un immobile in buono stato

Prima di far visitare la casa ai potenziali inquilini, questa va preparata in modo tale che possa essere ben mostrata.

Si deve avere un occhio di riguardo ai piccoli lavori di manutenzione come un imbiancata alle pareti, la sostituzione di qualche piastrella rotta, ecc..

Non pubblicizzare adeguatamente la casa

Questo è un altro errore da evitare.

Bisogna mostrare, sia su internet che su eventuale rivista cartacea delle foto dove la casa possa fare una buona impressione, tanto da invogliare i probabili inquilini a visitare l’appartamento.

Oltre all’impatto visivo, occorre prestare attenzione alla descrizione dell’immobile. Si devono mostrare i suoi punti di forza, come la presenza di un bel terrazzo ma anche i punti deboli, come la mancanza del posto auto.

Non sapere chi si sta mettendo in casa

Bisogna essere a conoscenza di chi si sta mettendo in casa e sapere se l’inquilino, possa essere in grado di poter pagare il canone, che tratti l’appartamento con cura e rispetto, che abbia un buon rapporto con i propri vicini, ecc..

Non restare in rapporti con l’inquilino fra gli errori da non fare quando si affitta casa

Una volta stipulato il contratto di affitto, non bisogna abbandonare il proprio inquilino. Questo, in modo tale da poter intervenire quando occorre e informarlo di eventuali cambiamenti nell’ambito legislativo o per tante altre necessità.