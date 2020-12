Negli ultimi anni la medicina cinese sta offrendo importanti soluzioni a problemi di natura organica e patologica.

Da disturbi molto seri a semplici inestetismi della pelle, questa medicina olistica si rivela ogni giorno più utile ed efficace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un esempio è la diagnosi dello stato dei nostri organi vitali in base alla pelle del viso. Nello specifico, secondo la medicina cinese ogni punto del nostro volto rappresenta un organo. Pertanto, eventuali inestetismi su quel punto saranno indicativi di un malfunzionamento all’interno del nostro corpo.

Vediamo i dettagli della connessione tra pelle e organi.

Questi inestetismi della pelle svelano dei problemi da tenere sotto controllo

Secondo la scienza olistica, i disturbi del fegato si riflettono sulla glabella, lo spazio che si trova tra le sopracciglia. Un ingrossamento di quest’organo comporterebbe dunque la comparsa di inestetismi e brufoli antiestetici proprio in questa zona.

Diversamente dal fegato, i polmoni rappresentano una zona molto più estesa rispetto alla glabella: la parte bassa di entrambe le guance. Qui comparirebbero dei rossori che evidenziano una sofferenza polmonare.

I reni si riflettono invece sotto gli occhi, mentre cuore, stomaco ed intestino rappresentano la parte esterna della bocca sino alle guance.

Organi, pelle ed emozioni

Dopo aver visto che questi inestetismi della pelle svelano dei problemi da tenere sotto controllo, diamo uno sguardo ad un altro aspetto importante.

La medicina cinese pone al centro della sua attenzione la persona nella sua interezza, non solo dal punto di vista organico ma anche spirituale.

Ciò significa che un disturbo organico o estetico trova la sua fonte in un problema emotivo e mentale. Ne consegue che anche in questo caso vi sarà un collegamento tra le emozioni ed il malfunzionamento di un organo.

Così, la tristezza si riverserebbe su colon, pelle e polmoni. L’ira sul fegato, la paura su vescica e reni ed infine stress e ansia sullo stomaco. Quest’ultimo caso spiega bene perché frequenti stati d’ ansia sono seguiti da forti mal di pancia.

Corpo e anima

Per essere in salute è fondamentale un corretto stile di vita. Laddove per stile di vita non si intende soltanto un corretto regime alimentare e motorio ma anche e soprattutto il benessere mentale e spirituale.

È importante nutrire corpo e anima, tenendo ben presente che l’uno dipende sempre dall’altro.