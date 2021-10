Come eliminare calcare e incrostazione più ostinate con 1 solo trucchetto efficace e velocissimo

Tutte le abitazioni presentano questo piccolo inconveniente. Il passaggio dell’acqua e i suoi residui comportano, inevitabilmente, la formazione di calcare e incrostazioni, talvolta anche molto ostinati.

Dunque, è impossibile ignorare la problematica. Per questo capita spesso di dover combattere contro il calcare, soprattutto in bagno e in cucina. Questi due ambienti, infatti, sono quelli più colpiti dal calcare, proprio a causa della presenza continua di acqua su rubinetti e lavelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Nessun box doccia avrà scampo: il calcare attaccherà tutte le superfici senza pensarci due volte. Sarà, quindi, inevitabile dover correre ai ripari! Bisogna cercare la soluzione ideale per dire addio non solo al calcare ma anche agli aloni e alle macchie che porta con sé.

Prodotti chimici e metodi fai da te

La strategia più semplice è quella di adoperarsi di un anticalcare specifico che ci risolve il problema in una sola mossa. In commercio se ne possono trovare di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Non tutti, però, sono disposti a maneggiare prodotti chimici. Senza contare la spesa periodica destinata all’acquisto dei prodotti.

Fortunatamente, oggigiorno sono tantissime le persone che condividono esperienze e consigli in tema di pulizie domestiche.

Donne ma anche uomini, ormai, si destreggiano abilmente tra le faccende di casa. Sono tanti gli stratagemmi adottati per le pulizie domestiche.

Ad esempio, in un precedente articolo abbiamo parlato di come togliere il calcare da rubinetti e lavelli in 1 minuto con questo trucco.

Può sembrare incredibile ma cucina, sanitari, pavimenti e vetri possono tornare come nuovi con 1 solo trucchetto facile, naturale ed economico.

Attenzione, poi, a questo metodo veloce per avere vetri della doccia sempre perfetti e brillanti.

Come eliminare calcare e incrostazione più ostinate con 1 solo trucchetto efficace e velocissimo

Insomma, tantissimi sono gli spunti e i rimedi casalinghi per far risplendere tutta casa. Questa sera cercheremo di capire come eliminare calcare e incrostazione più ostinate con 1 solo trucchetto efficace e velocissimo.

Non tutti sanno che contro ogni traccia di calcare su lavelli e rubinetti in acciaio, il comune sapone per i piatti è una rivelazione.

Per un’azione rapida ed efficace, bisognerà versare 2 cucchiai di acido citrico, ad esempio sul lavello, e aggiungere un po’ di detersivo per i piatti. Con la parte liscia di una spugnetta strofinare delicatamente tutta la superficie. Poi sciacquare e asciugare con un tovagliolo di carta assorbente per lucidare il tutto.

Il metodo è facile e veloce, adatto a tutte le superfici, tuttavia, ricordiamo che è utile anche tenere conto del materiale che si intende pulire per evitare qualsiasi possibile danno.