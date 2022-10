Come togliere il malocchio e quali sono i rimedi per tenerlo lontano

Tra la superstizione e le credenze popolari, si narra che ci sono persone che, solo con il potere dello sguardo, sarebbero in grado di portare malasorte proprio ai danni della persona osservata. In questi casi si dice che la vittima è soggetta al cosiddetto malocchio. Per il quale, è bene ricordarlo, non esiste però alcuna evidenza o dimostrazione scientifica.

Detto questo, per chi ci crede, vediamo quali sono, sempre in base alla tradizione popolare, i rimedi per tenere sempre lontano il malocchio. Ed anche come toglierlo in base ad antichi rituali.

Come togliere il malocchio tra superstizione, tradizione popolare e antichi rituali

Nel dettaglio, chi crede di avere il malocchio in genere si rivolge ai servizi di cartomanzia per avere in merito una conferma. Pur tuttavia, senza dover spendere dei soldi, contro la cosiddetta ‘ucchiatùra’ esistono degli antichi rituali.

In particolare, su come togliere il malocchio, e su come tenerlo lontano ci sono gli scongiuri e gli amuleti. Ma anche le preghiere ed i riti con l’olio. Ovverosia degli antichi metodi che, in Italia, sono peraltro fortemente radicati nelle regioni del Sud.

Per esempio, al fine di tenere lontano il malocchio ci sono i rimedi esoterici legati a scongiuri ed alla recitazione del mantra. Mentre per toglierlo c’è l’antico rito che prevede l’uso di acqua e olio. Con il guaritore che, sempre secondo l’antica tradizione popolare, è in genere sempre una persona anziana. Precisamente, una donna.

Quali sono gli amuleti ed i simboli per scacciare la malasorte

Come sopra accennato, per tenere lontano il malocchio in molti fanno uso di simboli e di amuleti. Proprio al fine di scacciare le forze negative generate da chi guarda gli altri con rancore ma nella maggioranza dei casi anche con invidia.

Per esempio, c’è chi semplicemente indossa una collana con il crocefisso. O chi tiene lontano il malocchio portando addosso un corno di corallo. Così come, specie nelle regioni del Sud Italia, per scacciare la malasorte basta semplicemente toccare un oggetto in ferro o fare le corna.

Quali sarebbero le cause scatenanti il malocchio, dalla gelosia alla falsa ammirazione

In più, sempre secondo quelle che sono le antiche credenze popolari, pure la rabbia, la gelosia e la menzogna possono rientrare tra le principali cause scatenanti il malocchio. Per esempio, basterebbe un falso sentimento di ammirazione come causa scatenante. Ed anche, tra l’altro, pure i finti complimenti rientrerebbero tra le cause principali del malocchio.

