Per le famiglie, in particolare per quelle numerose, fare la spesa una volta a settimana non è solo una prassi, ma è praticamente un rito. Pur tuttavia, magari dopo aver riempito un paio di carrelli, durante la settimana manca sempre qualcosa.

Spesso manca un detersivo, altrettanto spesso qualche cibo, nonostante il consumo in famiglia sia frequente. Vediamo allora, con intelligenza e risparmiando ed evitando gli sprechi, come fare ogni settimana la spesa che davvero dura per sette giorni. Evitando così di andare poi ad acquistare prodotti aggiuntivi nella bottega di vicinato che, di norma, propone prezzi più alti.

Come e dove fare la spesa settimanale a basso costo con intelligenza ed evitando gli sprechi

Nel dettaglio, la prima regola per una spesa davvero intelligente è quella di preparare la lista a casa. Senza mai buttarla. Perché in genere si consumano in famiglia sempre le stesse cose e quindi la lista della spesa precedente rappresenta sempre la base per preparare una nuova lista di acquisti presso la grande distribuzione organizzata.

Il discount è invece la risposta su come e dove fare la spesa settimanale a basso costo. Pur tuttavia, sarebbe preferire fare la spesa settimanale in due discount diversi, proprio al fine di massimizzare il risparmio.

Andando nella fattispecie a confrontare con attenzione i volantini delle offerte. Perché come al solito, giusto per rendere l’idea, c’è il discount dove acquistare i salumi è davvero conveniente e l’altro, invece, dove la pasta è a prezzi ribassati e, quindi, è possibile fare scorte.

Detto questo, ogni volta che si fa la spesa, prima di arrivare alla cassa è bene ricontrollare la lista e anche vedere nel carrello se tutta la merce inserita serve per davvero. Ricordandosi, nello specifico, se magari a casa quel prodotto messo nel carrello in realtà ancora c’è.

Al discount massima attenzione all’etichetta, alla data di scadenza ed alla disposizione dei prodotti

In più, anche se si tratta di un discount, occorre sempre fare molta attenzione alla disposizione dei prodotti a scaffale. In quanto ad altezza occhi in genere ci sono i prodotti che costano di più o che comunque garantiscono al supermercato i maggiori margini di guadagno.

Mentre, in genere, negli scaffali più bassi ci sono i prodotti in offerta o comunque quelli che costano di meno. In ogni caso, prima di mettere i prodotti nel carrello, occorre sempre leggere l’etichetta e controllare la data di scadenza.

