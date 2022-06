Dopo le indecisioni degli ultimi giorni, i mercati azionari continuano a puntare al rialzo. Pericoli finiti? Non è ancora detto, ma le probabilità sono molto elevate che il bel tempo possa continuare.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:25 della giornata di contrattazione del 6 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.677

Eurostoxx Future

3.848

Ftse Mib Future

24.595

S&P 500 Index

4.159,57.

Il ribasso dovrebbe essere agli sgoccioli

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 3 giugno.

Previsioni per la settimana in corso

La scorsa ottava si era chiusa con qualche indecisione, e per questo motivo la migliore strategia per i prossimi giorni era di procedere day by day. Se nella giornata di domani, i minimi odierni verranno retti al rialzo, le probabilità che la tendenza rialzista possa continuare continueranno a essere elevate.

I mercati azionari continuano a puntare al rialzo. Quali sono i livelli da non rompere al ribasso?

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.480. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.858.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.788. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.628.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 24.100. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 23.760.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.073. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.810.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso sugli indici analizzati.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

La giornata odierna sembra confermare la continuazione del rialzo. Domani è attesa un’apertura vicino ai minimi di giornata, e una chiusura intorno ai massimi.

