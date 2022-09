Prima la guerra in Ucraina e poi l’inflazione, e ora la paura di una recessione piegano le Borse. Wall Street non accenna a riprendersi, e se qualcosa non cambierà entro pochi giorni potrebbero segnarsi nuovi minimi annuali. I nostri calcoli al momento ci fanno ritenere che attorno a quei livelli, e nelle prime settimane di ottobre, si potrebbe tentare un forte rialzo. Il punto di esplosione rialzista al momento, e tranne cambiamenti di view e della struttura grafica, viene identificato intorno alla data del 17 ottobre, scadenza dell’ultimo setup annuale come definito dai nostri algoritmi. Com’è e come capire l’andamento della Borsa americana?

Da inizio anno il trend è in ribasso, che ad oggi è di circa il 20%, e al momento non sembra destinato a fermarsi.

I mercati americani hanno concluso la seduta del 22 settembre ai seguenti prezzi:

Dow Jones

30.076,68

Nasdaq C.

11.066,81

S&P 500

3.757,99.

La previsione è rialzista, ma se non si invertirà al rialzo fin dove scenderanno i mercati?

In rosso, la previsione per il 2022 dei mercati americani. In blu, con gli indici azionari da inizio anno fino alla chiusura del giorno 16 settembre.

Siamo sempre nel campo delle probabilità, e qualsiasi scenario e obiettivo previsto potrebbe anche non verificarsi.

Per il momento i prezzi sono diretti verso questi obiettivi:

Dow Jones

28.638

Nasdaq C.

9.838

S&P 500

3.588/3.393

Al di sotto potrebbe anche scatenarsi il panico con possibili ripercussioni di diversi punti percentuali

Com’è e come capire l’andamento della Borsa americana

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.020. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 32.505.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.614. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 12.271.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.908. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

La direzione dei prezzi secondo i nostri algoritmi

Continuano a puntare al ribasso. Di breve non sembra il momento per comprare azioni, di lungo invece potrebbe essere sempre un’occasione propizia per incrementare le posizioni sull’indice azionario mondiale.

