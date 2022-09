Venezia è una delle meraviglie del Mondo, una meta così rinomata e famosa a livello internazionale che non ha bisogno di grandi presentazioni. Chi non ha mai desiderato trascorrere un weekend romantico tra i suoi vicoli? In autunno, la città viene invasa da una serpeggiante nebbia di condensa, che ne aumenta il fascino e il mistero. Perché dunque non organizzare una gita fuori porta, magari cogliendo l’occasione per visitare i 3 bacari tra i più famosi di Venezia? Oltre all’incredibile patrimonio storico, artistico e architettonico, questa città fluttuante ha anche una tradizione culinaria di assoluto rilievo.

Essendo però una località che vive di turismo, il rischio è incappare in luoghi di ristoro che di autentico non hanno davvero nulla. È un po’ come cercare l’autentica cucina romana nella Capitale. Schivare l’offerta prettamente turistica può essere una vera impresa. Fortunatamente, a Venezia ci sono i bacari, che mantengono alta una tradizione strettamente legata alla degustazione degli ottimi vini bianchi veneti.

3 bacari tra i più famosi di Venezia, dove andare assolutamente

I bacari sono osterie tipiche, di aspetto rustico e informale, dove gustare quello che in dialetto viene definito un’ombra (ovvero, un bicchiere di vino) con i cosiddetti cicchetti, ovvero stuzzichini e tartine preparate con salumi, baccalà, polpette e altre leccornie salate. I bacari sono un’ottima occasione per tentare di catturare la vera anima veneta, rude ma festaiola, alla mano, e gustare squisiti assaggi di molte tipicità.

Le Zanze XVI, Santa Croce 231

Ecco un bacaro che piace anche al veneziano doc, detentore di 1 Stella Michelin, definito La Nuova Osteria Veneziana perché è un progetto che parte da un gruppo di giovani appassionati. Qui la tradizione si fonda con l’innovazione e la cura dell’esperienza che conduce l’ospite all’assaggio dei sapori tipici della laguna. Oltre ai cicchetti, è possibile ordinare anche qualche piatto di pesce dai colori e abbinamenti davvero sorprendenti e di altissimo livello.

Cantina Dei Do Mori, Sestriere San Polo 429

Conosciuto come il bacaro più antico di Venezia, conserva gli interni originali. Sedersi nei suoi ambienti significa quindi fare un tuffo indietro nel passato. Le sue mura videro, tra gli avventori eccellenti, un giovane Giacomo Casanova. A suoi tavoli vale la pena di ordinare i famosi “francobolli”, ovvero tramezzini monoporzione farciti con ogni ben di Dio.

Ca’ D’Oro Alla Vedova, Ramo Ca’ d’Oro 3912

Un bacaro intimo e romantico, dallo stile che ammicca all’Art Nouveau e ai primi decenni del secolo scorso. Il suo dettaglio più caratteristico, oltre alle rinomate e squisite polpette, che ne fanno un luogo frequentatissimo, la presenza di pentole in rame come decoro informale. Notevole anche la scelta dei vini.

