Chi vuole guadagnare sui mercati azionari deve comprare per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per altri 94 almeno

Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Un proverbio che continuamente ed ogni giorno è attuale sui mercati finanziari. Negli ultimi mesi ancora di più, quando in Italia, mentre i mercati sono crollati, si accumulavano soldi sui conti correnti con percentuali da capogiro (invece di comprare!) e la liquidità sugli stessi oggi è quasi pari se non di più al PIL nazionale. Poi, se si vanno a leggere le statistiche, l’80% dei traders ed in alcuni casi in percentuali anche maggiori, perde soldi. Chi perde soldi, è perché li vuole perdere ed andiamo a spiegarne il motivo.

Innanzitutto, chi crede alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, deve sapere che nella storia dell’umanità, ci sono riuscite poche persone e pochi traders o investitori, da pochi soldi, hanno capitalizzato milioni di euro. Diciamo che la percentuale è di uno su un milione, e forse siamo stati anche troppo ottimisti. Attenzione però ci sono in circolazione anche i furbi, coloro che dicono di guadagnare e moltiplicare i pani e i pesci (ma semmai non hanno mai fatto un’operazione di trading in vita loro) perché hanno scoperto il sacro Graal, e vendono le loro ricette miracolose, e molti sprovveduti le comprano pure!

Torniamo al nostro argomento principale.

Per guadagnare i soldi, si deve partire da avere soldi. Chi non ha soldi e vuole farli, deve prima lavorare per farli, poi far lavorare i soldi ed avere molto tempo a disposizione affinché i rendimenti li facciano aumentare. Chi crede diversamente, entra nella schiera degli sciocchi e delle leggende metropolitane.

Perché i traders perdono?

Perché nella maggioranza dei casi cerca il massimo rendimento nel minor tempo possibile e si espongono con percentuali molto superiori ai soldi che possiedono (investimenti a leva). Basta qualcosa che va storto, legge di Murphy docet, e si azzerano i soldi.

La statistica dice quindi che oggi, chi perde i soldi continuerà a perderli e chi guadagna, continuerà a farlo.

Chi guadagna in Borsa? Chi compra e mantiene per molto tempo. Abbiamo calcolato sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, i rendimenti di coloro che hanno comprato e mantenuto per un certo tempo un asset azionario. Nella Tabella che segue, i risultati.



Si evince che una posizione più viene mantenuta nel tempo e maggiore è la probabilità che si possa guadagnare.

Veniamo ai nostri giorni.

Siamo in un momento davvero favorevole. Solitamente nei primi 26 mesi del nuovo decennio, i mercati azionari internazionali segnano il minimo del decennio.

La storia insegna che l’indice azionario mondiale diversificato in base al PIL (50% Americhe, 30% Europa, 20% Asia ed Emergenti) dovrebbe poi salire fino al nono/decimo anno del decennio stesso.

Chi vuole guadagnare sui mercati azionari deve comprare per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per altri 94 almeno

Cosa fare quindi chi vuole guadagnare con probabilità superiori all’80% nei prossimi anni?

Deve comprare l’indice azionario mondiale ad inizio mese da ora per i prossimi 26 mesi e poi mantenere per almeno altri 60 mesi o 94 mesi. In base alle serie storiche le probabilità di ottenere rendimenti positivi saranno fra 80 e 90%. I rendimenti attesi saranno fra 11% e 20% all’anno. Questa probabilità potrebbe essere ulteriormente migliorata se ad ogni ribasso del 10% da ora al primo trimestre del 2023, l’investimento previsto, verrebbe ulteriormente incrementato.



Facciamo un esempio pratico.

Abbiamo stabilito di investire 10 mila euro al mese per complessivi 260 mila euro dall’ 1 gennaio del 2021 all’1 febbraio del 2023. La media di un ribasso dell’indice azionario mondiale nelle serie storiche dal 1898 ad oggi è stata del 20/25% con punte 1/2 volte del 60/70%. Nel momento che nei prossimi 26 mesi, il ribasso supererà la percentuale del 20% da quel momento in poi, il versamento stabilito potrebbe raddoppiarsi se non triplicarsi, o addirittura si potrebbe versare l’intera somma stabilità per tutti i 26 mesi. La storia racconta che l’indice azionario mondiale, nell’85% dei casi, quando è sceso del 25/30%, ha impiegato 36/60 mesi per tornare sui massimi ante crisi. Questo è il modo per guadagnare in Borsa con probabilità dell’80/90% dei casi. Il Lettore prenda nota.