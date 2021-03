Gli occhi secchi, anche definiti secchezza oculare, sono un disturbo frequente che colpisce gli occhi. Con questo articolo vogliamo spiegare come dire addio agli occhi secchi grazie a questi delicati rimedi naturali.

Le cause

Le cause che possono scatenare la secchezza oculare sono molteplici e vanno dall’età ad agenti esterni che agiscono sugli occhi favorendo questo fenomeno. Infatti, pare sia un disturbo che compare più di frequente in età avanzata e in particolare nelle donne in menopausa. Ma la causa più frequente restano gli agenti esterni: la polvere nell’aria, pollini, la luce del sole e persino il fumo di sigaretta possono irritare i nostri occhi.

I sintomi

La secchezza oculare si manifesta con occhi stanchi ed arrossati, spesso a causa del continuo sfregamento: quest’ultimo dovrebbe essere evitato perché sfregandoli rischiamo di peggiorare ulteriormente la situazione. A questi sintomi se ne associano altri che possono essere prurito, bruciore e vista sfocata. In alcuni casi possiamo avvertire la sensazione di avere un corpo estraneo all’interno dell’occhio e di conseguenza anche dolore e fastidio alla luce. Come dire addio agli occhi secchi grazie a questi delicati rimedi naturali? Vediamoli insieme.

Camomilla

La camomilla è da sempre impiegata per la salute e il benessere dei nostri occhi a 360 gradi. Già le nostre nonne lo utilizzavano come rimedio naturale perché possiede proprietà antinfiammatorie. Per questo motivo, vogliamo consigliarlo e suggerire in che modo farlo. Prepariamo un infuso di camomilla mettendo nell’acqua bollente una bustina di camomilla o i suoi fiori essiccati. Lasciamo in infusione finché non si sarà intiepidito e bagnamo un dischetto di cotone con questo infuso. Poggiamolo sull’occhio interessato per circa mezz’ora.

Olio di semi di lino

Il film lacrimale si rinnova circa ogni 5 secondi, il tempo tra un battito di palpebre e l’altro. L’olio di semi di lino è in grado di rallentare la velocità di evaporazione del film lacrimale. In questo modo l’occhio rimarrà umido più a lungo nutrendo il tessuto oculare dall’interno. Per ottenere i suoi benefici è sufficiente introdurre l’olio di semi di lino nella nostra dieta: gli acidi grassi omega-3 nutriranno i nostri occhi.

