Che sia per andare al lavoro o per andare a cena, il profumo sulla pelle ci fa sentire più belli e sensuali. Non sempre è possibile portarlo con noi in borsa per applicarlo più e più volte correndo il rischio che esso non possa durare quanto ci serve. Quindi come far durare il profumo più a lungo? Mettiamo in pratica questi utilissimi e pratici consigli per avere la nostra fragranza sulla pelle per tutto il giorno.

La conservazione

Per fare in modo che la durata del profumo possa essere massimizzata, la prima regola sta nella sua conservazione. Infatti, se il profumo è conservato adeguatamente, la sua intensità e la sua durata saranno migliori. La stragrande maggioranza delle persone è abituata a conservare le fragranze in bagno, ma questo è un posto soggetto ad umidità e a sbalzi termici. Quindi per conservare al meglio le nostre fragranze, bisogna tenerle in luoghi freschi, asciutti, lontani da fonti di calore e in zone non soggette ad umidità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Non sfregarlo sulla pelle

Dopo aver vaporizzato il profumo, siamo soliti sfregarlo sulla pelle. Sconsigliamo di fare questo gesto perché rischia di compromettere le note di testa del profumo portandolo a dissolversi più in fretta. Pertanto, una volta vaporizzato sulla pelle lasciamoci travolgere da esso senza insistere sfregandolo sulla pelle.

Una pelle idratata

Può sembrare una banalità, ma pare che le molecole di profumo si leghino meglio alla pelle idratata, pertanto dobbiamo avere cura della nostra pelle, non soltanto dopo la doccia, ma idratandola a dovere anche prima di vaporizzarla con un profumo. È necessario però prestare attenzione ad un dettaglio: nell’idratare la pelle dobbiamo usare creme che possiedono fragranze simili per non creare contrasti fastidiosi all’olfatto e che possano rovinare la percezione stessa del profumo.

I punti migliori per applicarlo

Non tutte le zone del corpo sono le più adatte a ricevere il profumo. Infatti, se vogliamo che esso duri più a lungo, dobbiamo spruzzarlo nelle zone più vascolarizzate e calde, come l’interno dei polsi, il collo, la parte posteriore delle ginocchia e l’interno dei gomiti.

Come far durare il profumo più a lungo? Mettiamo in pratica questi utilissimi e pratici consigli e noteremo subito la differenza.

Approfondimento

I 3 consigli per scegliere il profumo che più si adatta a noi