Le app e i siti utili per vendere vestiti online

Abbiamo dei capi fermi con le quattro frecce nell’armadio? Vogliamo disfarcene ma non sappiamo come fare? Vorremmo in ogni caso evitare di buttarli nella spazzatura? Se la risposta alle domande è un secco sì, questa guida di ProiezionidiBorsa fa al caso nostro. C’è sempre un’alternativa al secchio, vediamo qual è grazie alle app e i siti utili per vendere vestiti online.

Depop

Si tratta di un’app molto usata in tutta Europa. Più che un’applicazione tradizionalmente intesa è un social network tematico. Per usarlo, è necessario attivare un profilo. Una volta espletato tale passaggio potremo pubblicare i nostri annunci relativi ai vestiti agli accessori che intendiamo mettere in vendita.

Vintag

Vintag è un’altra app molto molto simile a Depop, dato il suo taglio social. Tuttavia a differenza di Depop, oggetto della compravendita, come del resto suggerisce il nome, sono prevalentemente capi vintage.

Vinted

Da poco sbarcato in Italia, Vinted è un sito dedicato per lo più alla vendita di vestiti usati economici.

Lampoo

Al contrario di Vited, Lampoo è un’app che guarda a un segmento di mercato di nicchia. Qui ad essere commerciati sono soprattutto i prodotti delle grandi maison sia per quanto riguarda i capi sia per quanto riguarda gli accessori. Recentemente, Lampoo ha inaugurato anche un negozio fisico, in quel di Milano.

Armadioverde

“Rinnova il tuo guardaroba per pochi euro”. Questo è il motto di Armadioverde. Questo sito offre la possibilità di comprare capi a prezzi molto contenuti per tutte le esigenze. Ce n’è per tutti: uomini, donne e bambini.

Svuotaly

Svuotiamo l’armadio dei vestiti che non ci occorrono più con Svuotaly. È sia un sito che un’app. Offre abiti e accessori nuovi e usati. Svuotaly mette a disposizione anche un servizio per recapitare a casa i capi i prodotti acquistati.

Subito

Subito.it da diversi anni è un riferimento per il mercato dell’usato. Su questo motore di ricerca si può trovare qualsiasi cosa. Non manca dunque un’ampia gamma di vestiti usati comprati e venduti senza vincoli dai fruitori del sito.

Ecco le app e i siti utili per vendere vestiti online.