I gatti, come i cani, sono compagni costanti di noi umani da tempi immemorabili. Portano nelle nostre case non soltanto affetto e compagnia, ma purtroppo anche lettiere sporche.

Le lettiere dei gatti sono un oggetto di cui tutti vorremmo fare a meno. Non soltanto ci vuole molto tempo per cambiarle e pulirle, ma possono anche sprigionare odori e sostanze sgradevoli (tra cui l’ammoniaca). Per non parlare di quando il nostro gatto seppellisce i suoi bisogni con un po’ troppo entusiasmo spargendo lettiera sporca dappertutto.

Ma esiste una soluzione a questo eterno problema degli amanti dei gatti. Possiamo insegnare al nostro gatto a fare i bisogni nel water. Non è un procedimento difficile quanto sembri, basta avere un po’ di pazienza e gli strumenti giusti.

Esiste un metodo studiato

I gatti di solito non amano l’acqua, e preferiscono fare i bisogni nella sabbia o nel terriccio. Dovremo quindi utilizzare un trucchetto per convincere il nostro amico felino a fare i suoi bisogni nel water.

Esistono dei kit di lettiere pensati apposta per addestrare i gatti a fare i bisogni nel water. Si tratta di una serie di vassoi concentrici, progettati per incastrarsi sull’asse del water. I vassoi hanno un buco in centro, e poco per volta dovremo allargare questo buco, fino a quando il gatto arriverà a fare i bisogni direttamente nella tazza del water. Addestrare il gatto si può! Ecco un trucco infallibile per insegnare al gatto a fare i bisogni nel water. Vediamolo nella pratica.

La parola d’ordine è pazienza. Il processo di addestramento avviene in tanti piccoli passi, che porteranno il nostro gatto dalla lettiera tradizionale a fare i bisogni nel water senza problemi.

Innanzitutto il nostro gatto dovrà trovarsi a suo agio nel bagno. Spostiamo la sua solita lettiera nel bagno, in modo che il gatto si abitui a frequentare questo ambiente. Poi posizioniamo la lettiera in un luogo rialzato, in modo che si abitui a dover salire su qualcosa per fare i bisogni. Dopo qualche giorno, posizioniamo la lettiera direttamente sul water chiuso. Quando il gatto si sarà abituato, è il momento di passare al kit apposito.

Posizioniamo i vassoi sul water, e riempiamoli della sua solita lettiera. Eliminiamo un ‘anello’ del vassoio ogni due o tre giorni, fino a rimuoverli tutti. In pochissimo tempo il nostro gatto avrà imparato a fare i bisogni direttamente nel water!