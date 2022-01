Dopo una settimana di intenso lavoro e impegni che ci tengono impegnati tutto il giorno, la voglia di partire con uno zaino in spalla è quasi una priorità. Anche se vorremmo stare via per mesi dimenticando ogni pensiero, dobbiamo fare i conti con la realtà e organizzare la nostra partenza solo per pochi giorni. Basterebbe semplicemente evadere per scoprire nuovi posti e paesaggi indimenticabili sfruttando il fine settimana.

D’inverno le possibili mete sono tantissime e avremo solo l’imbarazzo della scelta. Magari possiamo anche approfittare delle basse stagioni in località estive, dove il budget per soggiornare potrebbe essere interessante, anche per tutta la famiglia.

La Toscana, come tutte le altre regioni d’Italia, offre uno scenario variegato e ricco di storia e di fascino. Ci vorrebbe molto tempo per conoscere da cima a fondo tutte le sue bellissime cittadine affascinante, ma anche in 3-4 giorni potremo comunque percorrere itinerari di tutto rispetto.

Borghi incantevoli e località sul mare belle anche in inverno da vedere in pochi giorni in Toscana spendendo poco

Potremo sicuramente andare alla scoperta del meraviglioso Golfo di Baratti, dove potremo visitare un Parco archeologico con tombe etrusche scavate nella roccia, uno spettacolo da non perdersi assolutamente. Vedremo anche l’acropoli e dei resti d’epoca romana, approfittando dell’indescrivibile visuale verso il mare e della natura circostante.

A Populonia si trova la fortezza e la torretta che offre un paesaggio da cartolina. Una breve passeggiata tra le vecchie vie e botteghe, per finire in bellezza con un gradevole aperitivo in mezzo a questo magnifico scorcio.

A pochi chilometri non potremo che fare una tappa a Castegneto Carducci, un piccolo comune famoso per il noto poeta, tra colline, viali dei cipressi, campagna e il mare. Un luogo molto caratteristico, possiede chiese medievali e un castello. È possibile anche fare dei tour enogastronomici, visto i vini importanti che si producono in zona.

Dal mare, se ci addentriamo verso Siena, troveremo Pienza, patrimonio mondiale nell’Unesco, grazie anche all’incredibile stile rinascimentale e un paesaggio circostante mozzafiato. Ricca di palazzi di rilievo da visitare assolutamente, insieme al Duomo con tanto di campanile, cripta e dipinti di un certo pregio.

Volterra

Salendo verso Pisa, all’interno di una sorprendente cinta murario c’è Volterra, un borgo di origine etrusca ed evidenti tracce medievali. L’antico municipio, ovvero il Palazzo dei Priori, è noto perché oltre ad essere molto bello, all’interno ci sono incredibili affreschi medievali. Da visitare anche il Duomo e il Battistero, il museo etrusco Guarnacci, la pinacoteca. C’è poi Palazzo Viti e tante altre costruzioni di grande rilievo, incluso il parco archeologico.

Dunque, borghi incantevoli e località sul mare belle anche in inverno da vedere in pochi giorni in Toscana spendendo poco grazie alle tariffe vantaggiose della bassa stagione. Potremmo godere di uno spettacolo indimenticabile risparmiando anche qualche soldino.

