Con quali rimedi e come curare i forti dolori e le nevralgie? Tra i dolori corporei, quelli che rientrano tra le nevralgie sono certamente tra i più fastidiosi. In quanto tendono, spesso, ad essere molto intensi, e quindi lancinanti al contatto, oppure se la parte interessata è sotto stress.

Prima di approfondire l’aspetto su come curare i dolori e le nevralgie e con quali rimedi, va detto che dal punto di vista medico la nevralgia può essere di due tipi. Ovverosia di tipo centrale oppure periferica, ed in ogni caso la nevralgia va ad interessare la funzione dei nervi.

La nevralgia può essere di due tipi, centrale o periferica

Nel dettaglio, la nevralgia è centrale se proviene dal cervello oppure dal midollo spinale. Mentre è periferica quando ha origine dal sistema nervoso periferico. La nevralgia più comune è quella del trigemino ed è pure tra quelle più fastidiose ed invalidanti. In quanto genera un dolore facciale che è intenso, spesso insopportabile. Ma tra le altre nevralgie c’è pure quella occipitale che è detta anche Nevralgia di Arnold.

Con l’invecchiamento, ed anche a causa di gravi malattie, come la sclerosi multipla, il rischio di nevralgie nell’uomo tende ad aumentare. E ciò in quanto si registra la perdita del rivestimento che avvolge i nervi, rappresentato dalla guaina mielinica. Per il sistema nervoso, nel corpo umano, la guaina mielinica ha, infatti, un potere ed una funzione isolante.

Come curare i dolori e le nevralgie, dalla terapia farmacologica ai rimedi naturali

Sulla cura delle nevralgie sussistono, a monte, dei problemi diagnostici. Per esempio, per la nevralgia del trigemino non esiste uno specifico test diagnostico. Pertanto la diagnosi non può che avvenire su base visiva e descrittiva, nel rapporto tra il medico ed il paziente. Mentre la terapia farmacologica è principalmente basata sull’attenuazione del dolore. Ed anche su esercizi fisici che sono finalizzati a lenire i sintomi.

Esistono anche dei rimedi naturali atti ad attenuare le nevralgie. Si tratta essenzialmente di prodotti erboristici, dalle proprietà venotoniche, utili a migliorare la circolazione sanguigna. Hanno anche proprietà antispasmodiche, al fine di lenire quella fastidiosa sensazione di scarica elettrica, e proprietà emollienti per attenuare l’infiammazione in corso.