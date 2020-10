Fare la raccolta differenziata è un dovere del cittadino che vuole vivere in un ecosistema più compatibile. La violazione di tale dovere comporta l’applicazione di sanzioni. A volte, conferire i rifiuti nel modo sbagliato, può dipendere da un errore o da una distrazione. Tuttavia, è importante porsi la domanda: “quali sono le sanzioni per chi non fa o fa male la raccolta differenziata?”. La risposta è di pertinenza dei Comuni, in quanto a loro spetta la gestione dei rifiuti.

Pertanto, le sanzioni possono variare da un Comune all’altro, in quanto sono gli stessi a decidere come va fatta. Alcuni, infatti, organizzano la raccolta porta a porta, altri predispongono cassonetti di colore diverso, ove differenziare i rifiuti ecc.

Sanzioni e tipi di violazioni

Quindi, come anticipato le sanzioni possono variare da Comune a Comune. Tuttavia, in linea di massima, conferire male i rifiuti, comporta il poter andare incontro ad una multa che va dai 25 ai 620 euro, a seconda della gravità della condotta. I tipi di violazioni possono essere, ad esempio: 1) usare il contenitore sbagliato per buttare i rifiuti. In tal caso, la sanzione può andare da euro 25 a euro 155. Stessa sanzione incombe su chi getta i sacchetti della spazzatura in orari diversi da quelli prescritti. Stranamente, la multa sale se si conferisce il cartone in maniera sbagliata cioè senza piegarlo o ridurne il volume. In tal caso, la sanzione varierà dai 100 ai 620 euro.

Altri errori da non commettere

Sempre per dare una risposta al quesito su quali sono le sanzioni per chi non fa o fa male la raccolta differenziata, vediamo quali altri errori evitare. Posto che, come anticipato, le sanzioni possono variare dai 25 ai 620 euro, gli altri comportamenti da evitare sono: 2) gettare rifiuti sciolti nei contenitori che prevedono la raccolta in sacchetti chiusi; 3) lasciare i sacchetti dell’immondizia fuori dai contenitori; 4) portare dei rifiuti combusti, pericolosi o ingombranti in zone o contenitori diversi da quelli predisposti dal Comune. In questo caso, la sanzione, può essere tranquillamente, del massimo, ossia arrivare a 600 euro; 5) portare rifiuti edili odi altro tipo, in un’area o in un contenitore diverso da quelli predisposti. Anche in tal caso, si può arrivare a subire il massimo della sanzione prevista.

