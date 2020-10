Sappiamo tutti molto bene quanto il cioccolato riesca a farci stare meglio. Se ci sentiamo stressati o nervosi, infatti, cerchiamo sempre una tavoletta a cui attaccarci. Ma siamo anche consapevoli di quanto questo gesto abbia le sue conseguenze. Sulla linea, per esempio, mangiare troppo cioccolato può avere degli effetti negativi. E anche sulla salute, se consumato in quantità eccessive. Ma allora come possiamo rimediare? Beh, noi del team di ProiezionidiBorsa siamo qui per spiegarvelo. Infatti, esiste un cibo che riduce lo stress molto più del cioccolato. Ecco quale.

Lo studio che ci svela quale alimento potremmo sostituire alla cioccolata

A darci le indicazioni da seguire, è uno studio che si è concentrato nello specifico su questa tematica. La ricerca è stata portata avanti dal Dipartimento di Psicologia dell’Università della California. 150 donne sono state sottoposte a una situazione di stress. Dovevano infatti tenere un discorso di fronte a un comitato. E, prima di farlo, a ognuna di loro è stato fatto mangiare un frutto diverso. Il risultato? Nessun alimento aveva avuto effetto sul cortisolo, che è l’ormone dello stress. Neanche il cioccolato. Ma la conclusione cui sono arrivati gli studiosi e diversi nutrizionisti è molto semplice.

Il cibo che potrebbe ridurre lo stress più del cioccolato è la frutta. Infatti, quando si mangia cibo grasso come il cioccolato, ci si sente meno stressati solo come effetto placebo. Una vera influenza, come sostiene lo studio dell’Università della California, non esiste. Piuttosto, mangiare cibo salutare come la frutta può davvero alleviare lo stress. E, se combinato con attività fisica, la possibilità di stare meglio con noi stessi aumenta a dismisura!

Perciò, si tratta di prenderci cura di noi con cibi che ci possono davvero far bene. Comunque, diversi studiosi hanno confermato che il vero stress è quotidiano e avviene in casa. Per questo molte ricerche sono ancora in corso. Per capire se effettivamente le cose stanno come riportato da questa ricerca dell’Università della California.

