Quando andiamo a trovare dei parenti o degli amici, a volte portiamo dei dolci o una bottiglia di vino. Può capitare anche di scegliere qualcos’altro. In determinate ricorrenze, poi, si può pure regalare un mazzo di fiori. Un dono molto gradito è una pianta. Se a dicembre si vendono molto le cosiddette Stelle di Natale, in inverno, ma anche in altri mesi, potremmo regalare o regalarci una Bromelia.

Alla famiglia delle Bromeliacee appartengono numerose specie. Tra queste piante tropicali abbiamo l’Aechmea, la Greigia, la Guzmania, l’Ananas e la Tillanzia. Sono specie che nel Paese d’origine vivono sospese tra i rami degli alberi in un clima umido. Nelle nostre case, però, possono essere coltivate anche in vaso.

Accorgimenti vari

Di solito nei vivai troviamo la Bromelia già matura e fiorita. I colori di fiori e foglie possono essere molto vari. La loro bellezza dura molti mesi, dipende comunque dalla specie. Vediamo ora come curare e innaffiare la Bromelia.

La pianta può rimanere in un vaso abbastanza piccolo, è importante, però, curare l’umidità. Per innaffiarla, si può versare un po’ d’acqua nella conca della rosetta centrale qualche volta a settimana. Sarebbe adatta l’acqua demineralizzata. In estate gradisce le nebulizzazioni con uno spruzzino.

In caso il clima caldo e secco potrebbe giovare una doccia sotto al rubinetto di pochi secondi una volta a settimana. Poi scrollare la pianta e liberarla dall’acqua in eccesso.

Il terreno può adatto sarebbe quello per piante acidofile. Per quanto riguarda l’esposizione, può stare in una stanza luminosa ma è da evitare la luce diretta del sole o la vicinanza di stufe. In estate spostarla in una mezz’ombra.

Come curare e innaffiare la Bromelia e cosa fare se il fiore secca

Il fiore della Bromelia è molto bello e dai colori vivaci. Purtroppo, questa pianta tropicale di solito fiorisce solo una volta, quando è matura. Appena la rosetta comincia a seccare, il nutrimento va a nutrire altre parti della Bromelia e si noteranno alla base pian piano dei germogli. Continuiamo a curarla come al solito.

Quando vedremo le nuove piantine a metà altezza del fusto centrale dovremo tagliarle con cura. Prendiamo forbici o piccole cesoie disinfettate e preleviamo le piantine con le radici. Ora mettiamole in altri vasi riempiti con un terriccio adatto e sistemiamoli in un luogo a mezz’ombra.

Per qualche settimana potremo coprire i vasetti con una pellicola trasparente. Manteniamo il terreno umido e, poi, una volta attecchite le radici, togliamo la pellicola. Coltiviamo le nuove Bromelie come la pianta madre e dopo almeno un anno o più avremo altri fiori.

