Una casa accogliente dovrebbe avere poche ma essenziali caratteristiche. Anche con un budget ridotto si può arredare con gusto un appartamento, scegliere i vari punti luce e altri componenti come tappeti e sistemi di riscaldamento. Ciò che rende più bella una dimora è senza dubbio la presenza delle piante. Se si ha un terrazzo o un balcone, ci si può sbizzarrire nel sistemare quelle da fiore, le aromatiche e, perché no, anche le piante grasse. Anche all’interno si possono disporre dei vasi con delle belle piante. Questa scelta è obbligata quando non si dispone di molto spazio fuori. Ci sono tante varietà tra cui scegliere e alcune hanno pure diverse funzioni: ci sono le piante contro l’umidità, quelle che tengono lontane le zanzare e quelle che purificano l’aria. Curarle è davvero importante. Oltre all’innaffiatura e alla concimazione, le piante hanno bisogno di avere le foglie ben pulite.

Le foglie dell’orchidea, del pothos e di altre piante da interno saranno più lucide e sane con questi semplici metodi

Le piante hanno bisogno di luce e aria. Respirano come altri esseri viventi e lo fanno attraverso dei pori che si chiamano stomi. Può capitare che la superficie delle foglie si appanni per la polvere o sostanze inquinanti e fumo. Ciò fa sì che gli stomi non possano svolgere bene la loro funzione, determinando un danno alla pianta. È bene, quindi, pulire le piante d’appartamento almeno una volta ogni 15 giorni.

Per le foglie di orchidea, così come altri tipi di piante, è bene evitare l’uso di sola acqua. Per pulire le foglie di questa bella pianta bisognerà prima passare un panno in microfibra asciutto per togliere la polvere; a questo punto, inumidire un altro panno con dell’acqua demineralizzata e passare più volte dal picciolo alla punta;

pothos: questa pianta e altre con tante foglie, spesso piccole, si può pulire in vasca. Prendiamo il vaso e incliniamolo o copriamolo con dell’alluminio, poiché la terra non deve bagnarsi durante l’operazione. Ora con la doccetta lavare le foglie, con un getto delicato. Scuoterla dolcemente per eliminare il grosso dell’acqua e lasciare asciugare.

Come pulire altre piante da interno

Alcune piante da interno hanno foglie larghe e meno problematiche. In questo caso, dopo aver portato via la polvere eventuale con un panno, passare un dischetto di cotone imbevuto di una soluzione di acqua e latte. Un altro metodo è quello di passare con un panno dello yogurt oppure del kefir d’acqua o siero di kefir di latte. Passare più volte, dalla parte vicina al picciolo alla punta della foglia e, in caso, asciugare con carta assorbente. 100 ml circa di siero di kefir sciolto in mezzo litro d’acqua può servire anche come fertilizzante.

