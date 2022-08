Come curare collo e décolleté contro l’invecchiamento e farli apparire giovani

Per poter avere un aspetto giovane, sia del viso che di collo e décolleté, occorre puntare, anzitutto, sull’omogeneità del colorito. A tal proposito, è davvero importante la fase della pulizia, quindi utilizzare, mattino e sera: latte detergente, tonico, siero e crema. Oltre alla detersione, poi, è fondamentale l’esfoliazione delicata della pelle, da effettuarsi ricorrendo a prodotti composti da granuli fini. A ciò, bisogna aggiungere l’utilizzo dei prodotti giusti, ossia di creme a base di acido ianulorico e vitamina C. Tali sono delle molecole che idratano e sostengono la cute, adeguatamente. In più, molto preziosi sono anche i peptidi, ossia elementi che svolgono un’azione ricostruttiva. Ciò in quanto formati da sequenze di aminoacidi simili a quelli presenti nelle proteine che compongono il derma. Grazie a questa composizione, stimolano i fibroblasti a produrre collagene, donando alla pelle compattezza e turgore.

Le fasi della cura della pelle

Il segreto di base, è, dunque, dedicare a collo e décolleté la stessa cura che si rivolge quotidianamente al viso. In terzo luogo, è rilevante anche il modo in cui si applicano i prodotti. Nella specie, per favorire l’assorbimento degli stessi, occorre utilizzare i palmi delle mani, effettuando pressioni leggere ma decise. I movimenti devono partire dal centro del torace verso lo sterno e, poi, dal mento verso il basso. Il tutto, stirando e stimolando la parte trattata.

Di certo, inoltre, nella rubrica su come curare collo e décolleté, va inserito anche il capitolo della protezione solare. In particolare, sia al mare che in città si deve utilizzare uno schermo 50 +, applicato generosamente e rinnovato ogni 2 ore. A ciò, va aggiunta la precauzione di non esporsi alla luce solare nella fascia oraria che va delle 12 alle 16. Durante l’esposizione, infine, bisogna stare a attenti a non utilizzare profumi o cosmetici con alcol, che provocano reazioni dannose.

Come curare collo e décolleté contro l’invecchiamento e farli apparire giovani

Veniamo adesso alle tecniche mediche a disposizione per curare il nostro collo e décolleté. Per dare ad entrambi un aspetto più giovane, esistono dei trattamenti mirati, da effettuare dal medico estetico o dal chirurgo plastico. Lo scopo è: lisciare la pelle, ridurre le discromie e gli ispessimenti. A tal uopo, oltre ai peeling chimici, vi sono diversi tipi di laser. Si pensi a CO2 ed Erbium, che stimolano la rigenerazione cellulare, oppure il Q-switched, efficace contro le macchie. Ancora, abbiamo l’nd-YAG, un laser che attenua i rossori e le imperfezioni. Non si dimentichi, poi la luce pulsata che stimola la produzione di collagene, attenuando il colorito disomogeneo.

Infine, si può ricorrere alle punture di vitamine, acido ialuronico o micro-botulino, con proprietà biostimolanti, biorivitalizzanti e ristrutturanti. Altro traguardo della scienza, infine, è stato raggiunto con la tecnica degli ultrasuoni, utili a rimuovere le fibre di collagene invecchiate. A questo processo, segue quello della riproduzione cellulare, con un effetto lifting che dura fino a 2 anni.

