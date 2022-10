Come cucinare un piatto a pochi euro con le cipolle contro il freddo

Le temperature scendono, le giornate si accorciano e la fame aumenta. Infatti con l’aumentare del freddo cresce proporzionalmente anche la nostra voglia di cibi sostanziosi e caldi. In questo senso non c’ davvero una pietanza più appagante dei minestroni, delle vellutate e delle zuppe. Queste ci consentono di scaldarci e mangiare sano grazie alle tantissime verdure di stagione che possiamo usare a questo scopo. Una delle più celebri è senz’altro la vellutata di zucca, magari da affiancare a qualche fungo. Ma se volessimo spremere fino all’ultimo centesimo possiamo utilizzare un alimento tanto buono quanto economico, le cipolle.

Rivalutare gli ingredienti

Spesso considerato un alimento di second’ordine, le cipolle invece possono regalare dei piatti strepitosi. Ad esempio avevamo svelato che basta una sola cipolla per realizzare un piatto di pasta cremoso e saporito degno di uno chef.

Se però ci stessimo chiedendo come cucinare un piatto a pochi euro a base di cipolle e che possa aiutarci a combattere il freddo, ancora una volta la risposta è la zuppa. Quella che vedremo in seguito è una zuppa rapida, semplicissimo ed estremamente economica vista la materia prima impiegata. Infatti tutto quello di cui avremo bisogno sarà qualche cipolla, un po’ di farina e del brodo vegetale. Questo piatto appartiene alla tradizione popolare della cucina tant’è che se ne trova una versione in ogni Paese come ad esempio la “soupe d’oignon” francese.

Ma senza indugia vediamo come realizzare questo squisito piatto.

Come cucinare un piatto a pochi euro e mangiare alla grande

Gli ingredienti per la ricetta sono:

2,5 cipolle per persona;

un cucchiaio di farina di castagne per ogni cipolla;

olio.

Tutto quello che dovremo fare sarà privare della buccia esterna le cipolle che poi andranno tagliate a metà. A questo punto procediamo nell’affettare finemente le cipolle con un coltello o una mandolina e mettiamole a stufare in una casseruola. Nel frattempo, in un’altra padella, mettiamo a tostare la farina di castagne fin quando non avrà assunto un colorito dorato. Una volta tostata la farina aggiungiamola alle cipolle e diamo una rapida mescolata. A questo punto non resta che aggiungere del brodo vegetale fino a coprire completamente il tutto, dare una mescolata e coprire. Portiamo avanti la cottura mescolando di tanto in tanto per fare in modo che non si attacchi e dopo 40 minuti la zuppa è pronta.

Correggiamo di sale, aggiungiamo dell’olio di oliva e una macinata di pepe. Possiamo inoltre aggiungere pane bruscato e formaggi a nostro piacimento.

