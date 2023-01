In questa città se nascondi la polvere sotto il tappeto potresti prendere una multa salata

Sono davvero bizzarre alcune leggi in vigore sulla carta in ogni parte del Mondo. Scoriamo le più curiose.

Talvolta si tratta di leggi antiche mai abrogate formalmente, ma in realtà mai applicate. In altri casi ci si può imbattere in vere e proprie stranezze del legislatore. Oggi ci divertiremo a scovare alcuni divieti e leggi che, seppure veri, suscitano risate poiché palesemente sganciate dalla realtà.

In questa città se nascondi la polvere sotto il tappeto potresti prendere una multa: le casalinghe sono avvertite

Nella città di Pittsburgh, in Pennsylvania, un’ordinanza vieta di nascondere la polvere sotto i tappeti, ma non è l’unica fra le divertenti regole sulle pulizie domestiche. A Minneapolis, per motivi igienico-sanitari, i piatti in porcellana non si possono assolutamente asciugare con lo strofinaccio. È decisamente meglio lasciarli asciugare all’aria onde evitare sanzioni. Addio alle pittoresche corde da bucato tese fra le abitazioni delle viuzze se ti trovi a Los Angeles, almeno per quanto riguarda l’inverno. Su quest’ultimo punto, però, non c’è da scherzare, poiché Oltreoceano la questione è seria. Il dibattito è animato da agguerritissime ed opposte fazioni. Da una parte le associazioni di proprietari immobiliari predicano il decoro urbano e dall’altra le green housewives che lamentano l’energia sprecata dell’asciugatrice. Esiste persino un documentario, “Drying for Freedom”, ossia “Panni stesi per la libertà”.

Attenzione ai romantici saluti di addio

Hai presente le scene strappalacrime degli innamorati che prima di prendere il treno si scambiano un ultimo appassionato bacio? Riavvolgiamo il nastro delle romanticherie perché se il treno è al binario, in Francia, il bacio è proibito! Meglio mandarsi un WhatsApp! Ebbene, nel 1910 ci fu la promulgazione di una legge con questo divieto perché la compagnia ferroviaria francese lamentava troppi ritardi dei treni causa baci. Beh, che dire… Cari francesi, anche i disservizi sono romantici, potessimo anche noi addebitare i ritardi ferroviari ai baci!

Divieti che riguardano capi d’abbigliamento

A Capri un’ordinanza del 1960 vietava di portare zoccoli in legno, ma ci sono davvero divieti curiosi che riguardano l’abbigliamento. Ad esempio nel 2014 il povero Winnie The Pooh venne bandito quale simbolo del parco giochi della cittadina polacca di Tuszyn. La motivazione dei consiglieri? Winnie indossa solo una maglietta. All’epoca divenne un caso e molti quotidiani internazionali ripresero la vicenda difendendo il tenero orsacchiotto. È stata, invece, abrogata nel 2013 la famosa legge francese che proibiva alle donne di indossare i pantaloni. A Cleveland, in Ohio, un’ordinanza decisamente obsoleta vieta alle donne di portare scarpe di vernice, considerate troppo provocatorie.

Amanti dello birra non andate in questo Stato

Se anche tu sei un amante del rito della birretta e non rinunceresti mai a sgranocchiare qualche salatino d’accompagnamento, non andare in Nord Dakota. Sembrerebbe ancora vigente una legge che vieta di servire l’aperitivo o la birra con pretzel. Probabilmente in questo Stato l’Oktoberfest sarebbe subito messo al bando.

Le leggi blu

Con il termine Blue Law, negli Stati Uniti, si indicano tutte quelle leggi che vietano di fare qualcosa la domenica perché giorno dedicato alle funzioni religiose. Blu è un riferimento alle cartelle che contenevano queste leggi. Fra queste ce ne sono alcune molto curiose, come il divieto di mangiare la torta di ciliegie la domenica in Kansas.

In questa città se nascondi la polvere o metti le scarpe di vernice diventeresti un fuorilegge!