Come cucinare gli asparagi freschi anziché al forno o al vapore? Ecco la ricetta veloce dello chef in 7 minuti!

Gli asparagi sono una verdura buona e nutriente, che compare fresca sulla tavola a partire da marzo. Se ne hai recuperato un mazzetto dall’orto o dal negozio di fiducia, puoi riutilizzarlo in cucina in modo semplice e veloce. Non si tratta delle solite ricette al forno o in padella, bensì di un piatto particolare proposto dagli chef. Di cosa si tratta? Scopri ingredienti e procedimento nelle righe successive.

Gli asparagi di stagione sono reperibili di solito fino al mese di giugno. Questi ortaggi della salute sono ricchi di proprietà nutritive, a partire dal buon apporto di vitamine. Fibre e sali minerali sono gli altri elementi che potresti integrare grazie al consumo, così come proteine e carboidrati. Ma se volessimo prenderci del tempo per elencare tutti i loro benefici, non basterebbe una pagina intera. Per cui, concentriamoci piuttosto sull’utilizzo ai fornelli e vediamo quale ricetta ci propongono gli chef per cucinarli gustosi in poco tempo.

Via i gambi e i filamenti

Gli chef internazionali ci illustrano come cucinare gli asparagi freschi, in un modo facile e alla portata di tutti. Prima di procedere con la cottura, però, è bene occuparsi della pulizia. Parti togliendo tutte le parti rovinate, come quelle in prossimità di fusti e punte. Lava le verdure sotto l’acqua corrente, poi appoggiale su un panno e asciugale con qualche foglio di carta da cucina.

Elimina la parte bianca più dura, posta sul fondo. Procedi quindi con un coltellino e sbarazzati dei filamenti verdi superficiali presenti sullo stelo. Nel caso avessi a disposizione degli asparagi selvatici, quest’ultima operazione potrebbe non essere necessaria, data la loro tenerezza. Ultimate le operazioni finali, sei pronta per cominciare la ricetta vera e propria: ecco cosa devi fare.

Come cucinare gli asparagi freschi in 7 minuti: fai così

Inizia adagiando gli asparagi in un contenitore con dell’acqua salata. Immergili per tre quarti della lunghezza, lasciando fuori le punte. Falli sbollentare velocemente, non più di 7 minuti. Non fare l’errore di prolungare troppo i tempi, altrimenti le verdure potrebbero perdere il profumo e la consistenza. Se avrai rispettato le giuste tempistiche, al termine della cottura le estremità non dovrebbero sfaldarsi.

Non appena li avrai scolati, lascia gli asparagi in una bacinella con dell’acqua ghiacciata. In questo modo riuscirai a conservare il caratteristico colore verde. A questo punto puoi dedicarti agli ingredienti di contorno. Condiscili con una salsa vinaigrette all’arancia, per esaltarne il sapore. Accompagna con del formaggio bianco e un ciuffo d’erba cipollina, quindi aggiungi aceto e un pizzico di sale.