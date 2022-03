Sarebbe bene informarsi sulle possibilità di scaldare l’acqua calda senza utilizzo del gas. Ci troviamo in un momento molto delicato della storia e le bollette salate del gas potrebbero schizzare alle stelle. Nonostante gli aiuti dello Stato, sarebbe utile cercare qualche soluzione alternativa.

Risparmiare è la parola magica che ci permetterà di avere delle bollette più leggere. Dai riscaldamenti all’utilizzo di acqua sanitaria, trovare dei modi per consumare di meno è necessario.

Ci si ritrova a fine mese con tante spese, a cui non sempre si riesce a far fronte. Luce, acqua e gas possono incidere notevolmente su un bilancio familiare. E capire come cucinare e lavare senza utilizzare apparecchi che consumano molto non è facile.

Per quanto riguarda l’elettricità, alcuni elettrodomestici consumano non poco. Si pensi al frigorifero che insieme alla lavatrice sono quelli che rendono la bolletta cara. Per non parlare poi delle disattenzioni sui vari apparecchi elettrici sempre attaccati alla presa. Anche questi alla fine dell’anno avranno il loro peso su una bolletta più cara.

Cucinare senza gas

Per cucinare, dei modi alternavi ci sono. Invece dell’utilizzo del gas, si può sfruttare l’energia elettrica. Si potrebbe cucinare sulla piastra elettrica, in genere in dotazione ai piani di cottura. Se non ci fosse, si potrebbe acquistare a prezzi accessibili.

Ci sono poi le cucine a induzione, che sfruttano anch’esse un sistema di tipo magnetico. Per il riso, si potrebbe utilizzare l’apparecchio per cuocere a vapore, che sfrutta l’elettricità.

Senza voler consumare tanta elettricità, si potrebbe ricorrere all’uso del carbone e della legna. Era ciò che facevano le nostre nonne, inoltre il cibo cotto sul carbone è più saporito. Anche il fuoco del camino è adatto a cuocere le pietanze.

Come cucinare e lavare senza utilizzare il gas evitando di pagare bollette salatissime e risparmiando con questi modi efficaci

Per lavarsi con l’acqua calda utilizzando l’elettricità, bisognerebbe installare uno scaldabagno. Se i prezzi del gas fossero destinati a salire, questa potrebbe essere una buona soluzione. Altrimenti non ci resta che il modo che si utilizzava anticamente. Riscaldare un certo quantitativo d’acqua, versando il tutto in un secchio capiente. Poi con una ciotola di plastica provvedere a fare la doccia. Ci si versa l’acqua rigorosamente accoccolati o seduti su una sedia bassa.

Un’alternativa per produrre acqua calda, anzi bollente, è la zeolite. Un minerale presente in modo abbondante anche in Italia e finora utilizzato per l’agricoltura. La zeolite avrebbe la capacità in pochi secondi di portare l’acqua ad una temperatura di 110 – 120 gradi. Inoltre sembra che duri tantissimo, poiché l’utilizzo la consumerebbe solo molto lentamente. Alcuni hanno già provato a cuocere gli alimenti in questo modo. Certamente un sistema da studiare per un’eventuale realizzazione.