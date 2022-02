Per non avere bollette salatissime sono questi gli apparecchi elettrici a cui staccare la spina per risparmiare sui consumi

Risparmiare sembra che sia la parola chiave di quest’anno. I costi dell’energia aumentano a dismisura e fare attenzione ai consumi diventa una necessità. Può capitare di tenere collegati alla presa di corrente alcuni apparecchi. A volte, dimentichiamo che consumano anche quando non sono attivi. Scopriamo, allora, quali sono gli apparecchi elettrici che potrebbero rendere più salata la bolletta di casa.

I costi dell’energia aumentano

Quest’anno sembra che i prezzi di elettricità e gas siano destinati a salire. È meglio cercare delle soluzioni, che ci permettano di risparmiare. Alcuni Paesi stranieri si meravigliano che i pannelli solari siano ancora poco diffusi in Italia. Eppure, in una terra che è piena di sole, potrebbero essere un modo per risparmiare.

Inoltre, per non avere bollette salatissime sono questi dei buoni suggerimenti. Per chi utilizza i termosifoni, la regola d’oro è di non superare i 19 o 20 gradi. Ogni grado in più sul termosifone, alla fine dell’anno, si tradurrà in un aumento dei costi. Si calcola che potrebbero far aumentare la spesa tra il 5 e 10%.

Staccare gli apparecchi

Alcuni apparecchi elettrici sono sempre attaccati alla presa di corrente. Non è una cosa conveniente perché molt anche se non sono accesi, continuano a consumare corrente. Questo consumo lento ma continuo, alla fine dell’anno, incide.

Uno di questi apparecchi è il modem o router del WI FI. Il suo consumo annuale potrebbe essere di circa 20 euro. Sarebbe meglio, quando non si usa, staccare la spina o spegnere la ciabatta a cui è collegato. Potemmo così ridurre, anche della metà, il suo consumo.

Un altro apparecchio sempre collegato è l’altoparlante bluetooth per computer, smartphone e tablet. Questo carica sempre la batteria al suo interno, trasformando la corrente, quando collegato alla presa. I costi dipendono dalla sua potenza. Il suo consumo passivo, comunque, incide alla stregua degli altri apparecchi.

Per non avere bollette salatissime sono questi gli apparecchi elettrici a cui staccare la spina per risparmiare sui consumi

In effetti, è proprio la ciabatta lo strumento che ci vuole in casa per risparmiare. Alcuni apparecchi sono collegati alla presa elettrica consumando elettricità. Basterebbe spostarli su una ciabatta o multipresa con interruttore. In questo modo, basterà spegnere l’interruttore.

Il caricabatteria dello smartphone, in genere, resta sempre attivo, anche se non sta caricando il telefono, quando è collegato alla presa di corrente. Questo apparecchietto trasforma continuamente la corrente e ci fa spendere qualche euro a fine anno.

Stessa cosa capita per il computer e la stampante connessa. Meglio spegnerli e staccare la spina, una volta che non servono. Tra gli elettrodomestici di casa, anche la lavatrice e l’asciugatrice dovrebbero essere staccate una volta non utilizzate. Stessa cosa vale per il forno a microonde e per il televisore.

In questo modo, alla fine dell’anno si potrebbero risparmiare un po’ di euro, cosa sempre utile.