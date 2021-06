La bella stagione è l’ideale per cenare in giardino o sul terrazzo. Godere della compagnia degli amici è un piacere che stiamo ricominciando ad assaporare poco a poco.

Per queste occasioni speciali, possiamo allestire delle tavole molto scenografiche. In questo intento ci può essere d’aiuto anche l’illuminazione. Scopriamo, allora, Come creare un’atmosfera magica e suggestiva per le nostre cene d’estate in giardino grazie ad un hula hoop.

In questo articolo vedremo, in particolare, come realizzare delle decorazioni luminose low cost molto affascinanti.

Ci occorreranno degli hula hoop o dei cerchi da ginnastica di diverse dimensioni. Li possiamo reperire facilmente dai tabaccai che spesso hanno qualche gioco per bambini ma anche nei negozi di giocattoli. Solitamente non superano i 2 o 3 euro l’uno.

Inoltre ci muniremo di qualche striscia di miniled per bottiglie e di colla a caldo.

Le strisce di miniled per bottiglie sono delle fasce luminose sulle quali, ad uguale distanza, troviamo dei piccoli led. La striscia termina con un tappo, come quelli di sughero, che però contiene una batteria da orologio piatta che alimenta la striscia e l’interruttore.

Le possiamo trovare nei negozi che trattano gli addobbi per Natale e fuori stagione sui negozi di e-commerce.

Se troviamo solo hula hoop dai colori molto intensi e vivaci e preferiamo una gradazione più soft allora possiamo acquistare del nastrino di raso e avvolgerli.

Non ci resta, quindi, che applicare tramite la colla a caldo le strisce di miniled all’hula hoop. Dovremo fare attenzione che le luci puntino o tutte verso l’interno o tutte verso l’esterno.

Procediamo allo stesso modo per tutti i cerchi. Non ci resta che appenderli agli alberi tramite un filo in nylon.

Una volta che il cielo sarà diventato buio potremo accendere i nostri cerchi che sembreranno bolle luminose.

Queste bolle con la brezza della sera, inizieranno ad ondeggiare e a fluttuare donando un effetto suggestivo.

Abbiamo visto, dunque, come creare un’atmosfera magica e suggestiva per le nostre cene d’estate in giardino grazie ad un hula hoop.