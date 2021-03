Abbiamo già visto come possiamo illuminare il giardino a costo zero senza prese elettriche tramite l’energia solare.

Ora scopriremo, invece, altre soluzioni, oltre all’energia solare, per illuminare il giardino con effetti davvero straordinari senza l’elettricità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Negli ultimi anni i designers si sono sbizzarriti nel creare lampade a induzione, wireless, anche per gli esterni.

Lampade wireless

Si tratta di lampade con luce a led con una durata di 9 ore. E che si ricaricano tramite presa USB. In questo caso troviamo delle lampade sferiche a luce fredda. Oppure delle lanterne in corten da collocare, ad esempio, fra i pouf. Essendo prodotti di design il prezzo è abbastanza elevato, dai 110 euro in su.

I pavimenti fosforescenti

In questa categoria parleremo sia di una soluzione da pochi euro sia di una un po’ più elaborata e costosa. In commercio troviamo dei sassolini fosforescenti segnapasso. Una specie di ghiaia che si illumina al buio. Questi sassolini non superano i 10 euro a secchiello.

Vengono utilizzati per segnare il percorso di vialetti al buio.

Ci sono poi anche delle vernici spray fluo trasparenti da spruzzare sui gradini o sui mobili outdoor. La vernice è incolore ma all’imbrunire si illumina con effetto fluo.

Se si opta per una soluzione più definitiva, si può scegliere un rivestimento fotoluminescente. Questa miscela di aggregati fluo e cemento può essere applicata su qualsiasi superficie. Bastano due ore di esposizione solare e l’effetto fosforescente al buio durerà oltre otto ore. Indicato per vialetti o strutture come gazebi o pergole.

Il prezzo va dai 200 euro in su per una tanica da 5 kg.

Le candele

Ultime ma non ultime le candele. Le candele creano atmosfere magiche, romantiche. Ma svolgono anche funzioni pratiche. Gli zampironi tengono efficacemente gli insetti alla larga.

Se lo stile dei mobili da giardino è in stile moderno consigliamo delle candele di grandi dimensioni cilindriche a più stoppini. Una volta accese, la cera sciolta formerà delle meravigliose spirali che si apriranno verso l’esterno.

Se l’atmosfera è invece classica e romantica, suggeriamo di acquistare delle bolle in vetro portalumini da appendere. Queste decorazioni che sembrano veramente delle leggerissime bolle di sapone si possono appendere ai rami di un albero a varie altezze. Creeranno un effetto davvero affascinante.

Il fuoco

Non c’è dubbio: fra le soluzioni per illuminare il giardino con effetti davvero straordinari senza l’elettricità non può mancare il braciere.

Certo, la funzione del braciere non è propriamente quella di illuminare ma di riscaldare ed eventualmente “arrostire”.

Nelle sere primaverili, quando si ricomincia a godere il giardino, accendere il braciere crea un’atmosfera di relax. E si possono anche arrostire spiedini o marshmallows.

Le versioni in ferro o corten partono dai 100 euro in su.