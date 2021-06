Le piante grasse vanno sempre più di moda per abbellire la nostra casa in maniera semplice ma originale. Queste piante sono amate per una buona ragione: ne esistono di moltissime varietà, sono robuste, semplici da curare, vivono a lungo, e crescono lentamente. Perfette per diventare un oggetto di arredamento.

Ma se ci siamo stufati dei soliti cactus e siamo alla ricerca di una pianta più originale, perché non adottare un’incredibile pianta dalle foglie trasparenti? Saprà attirare l’attenzione di amici e vicini, e certamente ci renderà orgogliosi.

Questa pianta grassa ha le foglie trasparenti che sembrano tante biglie di vetro ed è perfetta da tenere in casa per stupire gli ospiti.

Sembra fatta di vetro

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si chiama Haworthia cooperi, ed è originaria del Sud Africa. La specie è molto variabile, ma ha una caratteristica particolare: le sue foglie sono quasi completamente trasparenti. Gli esemplari più belli hanno le foglie rotonde, come delle biglie di vetro, ma ne esistono anche con foglie tubolari o appuntite.

Ma come prendercene cura?

Lontano dalla luce diretta del Sole

A differenza di molte altre piante grasse, la Haworthia cooperi non ama la luce diretta del Sole. Se vogliamo mantenere le sue splendide foglie trasparenti e scintillanti, è meglio tenerla in un luogo luminoso ma non esposta alla luce diretta del Sole. Andrebbe tenuta in casa tutto l’anno, ma soprattutto durante i mesi più freddi.

Il consiglio più importante per la cura di questa pianta è di evitare di bagnarla troppo, perché è molto facile che marcisca. Se seguiremo queste semplici regole, ci darà grandissime soddisfazioni.

