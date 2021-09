Creare manufatti con materiale di riciclo è ormai un hobby molto amato e diffuso. Con un pizzico di creatività e fantasia si possono ricavare oggetti singolari, limitando inutili sprechi di denaro e recuperando scarti della vita quotidiana. In questo modo si contribuisce, anche e soprattutto, alla salvaguardia dell’ambiente.

Non di rado si ha il desiderio di rinnovare i complementi d’arredo dando nuova luce alla casa. Creare una testiera del letto economica ed originale con oggetti di riciclo facili da trovare in casa può essere un’idea innovativa. Tra i tanti materiali a disposizione il sughero è spesso utilizzato, poiché è facilmente maneggevole anche da mani poco esperte.

Recuperare i materiali di riciclo

Per prima cosa è essenziale procurarsi tappi di sughero, quelli delle bottiglie di vino sono perfetti sia per la forma cilindrica che per la reperibilità. Per la forma a fungo, sono sconsigliati quelli da spumante, in quanto irregolari.

Come creare una testiera del letto economica ed originale con oggetti di riciclo facili da trovare in casa

Le fasi per la realizzazione sono semplici. È necessario procurarsi un foglio di compensato di circa un centimetro che farà da base ai tappi di sughero. Ad esso si potrà dare il profilo che si preferisce, dal semplice rettangolo a sagome più complesse e stravaganti.

A questo punto si deve decidere se utilizzare i tappi per intero oppure tagliarli. Si può seguire il lato più lungo e tagliarli a metà con l’ausilio di un tagliere e di un coltello. Un’altra possibilità può essere quella di tagliarli a rondelle seguendo il lato più corto. I tappi, soprattutto se usati, variano nelle dimensioni, per cui bisogna armarsi di immaginazione ed ideare un disegno. Per realizzarlo è necessario incastrare tutti i tasselli in modo da occupare l’intero spazio a disposizione.

La fase seguente è quella dell’incollaggio e per questo serve un composto di acqua e colla vinilica che mantenga comunque una certa densità. Si tratta di un adesivo facile da stendere, elastico e, una volta asciutto, completamente trasparente tanto da non alterare il colore naturale del sughero. Il tempo necessario affinché la testiera si asciughi è di 24 ore.

Se poi si preferisce un altro colore si può verniciare il tutto con delle tinte all’acqua, brillanti o satinate. Sono facilmente acquistabili presso la maggior parte delle ferramenta.

Infine si deve procedere con il fissaggio della testiera al muro grazie all’utilizzo di viti, tasselli e rondelle ed il lavoro è fatto!

Ecco come con un po’ d’inventiva e volontà è possibile dare alla camera da letto un aspetto nuovo ed esclusivo.