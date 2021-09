I giorni di fine estate sono il momento migliore per dedicarsi alla cura dei pelargonium, cioè dei gerani. Non solo, ma anche delle dalie e delle gemme di Zanzibar. Bisogna cogliere il momento giusto per evitare che il giardino di casa non subisca danni. Le dalie, in particolare, devono essere curate togliendone i fiori, mentre le gemme di Zanzibar hanno bisogno di un nuovo vaso.

Nell’articolo di oggi l’approfondimento sarà, dunque, utile a capire perché inizio settembre è il momento migliore per occuparsi di queste piante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’operazione da fare con i pelargonium è detta cimatura. Bisogna, cioè, eliminare la gemma apicale da tutti i rami, pizzicando i fusti con il pollice e l’indice. Un’operazione necessaria affinché tornino a fiorire in autunno. Va eseguita subito sopra la penultima foglia. Dopo la cimatura, con un paio di cesoie o di forbici, bisogna tagliare alla base i rami secchi. Se poi copriamo il terreno con uno strato di cippatura di legno, paglia o foglie secche, la pianta sopporterà meglio il caldo.

Il secondo suggerimento è questo: togliere i fiori dalle dalie, insieme con gli steli che li portano, ai primi segni di avvizzimento. In questo modo cresceranno più forti. Per sostenere lo sforzo della fioritura è consigliabile anche non far mancare acqua e nutrimento. Le innaffiature devono essere quotidiane, soprattutto se le dalie sono in vaso. Come concime va bene quello liquido, da sciogliere nell’acqua delle innaffiature ogni due settimane.

Inizio settembre è il momento migliore per occuparsi di queste piante

Se radici e steli delle gemme di Zanzibar hanno riempito il contenitore, è il momento di cambiarle il vaso. Legare la chioma con elastici di tessuto o nastri. Estrarre la zolla e metterla in un vaso di cinque o sette centimetri più largo del precedente, ma senza interrare il colletto. Riempire il contenitore con terriccio per piante grasse mescolato a sabbia, agriperline o pomice. Schiacciare bene per evitare che rimangano parti vuote, bagnare e lasciare legata la chioma per qualche settimana, finché le radici non si saranno consolidate.

Infine, alcuni consigli. Le innaffiature vanno fatte soprattutto di sera: di giorno l’acqua evapora più in fretta. Inoltre, bisogna eliminare i fiori che appassiscono: in questo modo si stimola la nuova fioritura. Si può però lasciarne maturare qualcuno per poi raccogliere i semi.

Approfondimento

I consigli per avere uno splendido giardino settembrino con pochissimi euro.