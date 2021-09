Al giorno d’oggi sono in molti a sentire la necessità di condividere la loro quotidianità. Tutto viene postato su Instagram come post o come storia, dal piatto che si mangia ai vestiti che si indossano. Questa incredibile capacità di connettere anche emotivamente persone da una parte all’altra dell’universo ha portato ogni anno una crescita inarrestabile del numero di utenti.

Secondo un’indagine, Instagram nel 2021 ha superato 1 miliardo di utenti attivi al mese ed è uno dei social network più popolari a livello mondiale.

Perché possiamo aver bisogno di più di un account

Ci sono varie ragioni per le quali possiamo aver bisogno di aggiungere altri account, soprattutto per esigenze lavorative. Infatti non dobbiamo dimenticarci che oggi è quasi obbligatorio per tutte le attività commerciali come bar e ristoranti essere presenti sui social. Ma anche professionisti come dentisti, nutrizionisti, chirurghi aprono profili lavorativi per fare pubblicità e per farsi conoscere. Sono quindi davvero in tantissimi che ogni giorno si ritrovano a dover passare da un profilo all’altro sprecando tantissimo tempo perché solo in pochi conoscono il trucco semplicissimo per passare da un account all’altro su Instagram velocemente.

Come aggiungere più di un account su Instagram

L’app di Instagram ci consente di aggiungere fino a 5 account per dispositivo. Per farlo basta seguire questi semplici passaggi:

Accedere al nostro profilo; Selezionare in alto a destra il menù (tre righe orizzontali) e cliccare Impostazioni (è la prima voce che appare); Scorrere fino alla fine della pagina dove in blu troveremo “Aggiungi Account”; Inserire il nome utente e la password dell’account oppure creare un nuovo account.

Ripetiamo questa operazione per tutti gli account che desideriamo aggiungere e vediamo insieme il trucco semplicissimo per passare da un account all’altro su Instagram velocemente.

Come cambiare account su Instagram tra quelli che abbiamo aggiunto

Molte persone ogni volta che devono cambiare account si disconnettono da uno e si riconnettono all’altro, sprecando così molto tempo. Per velocizzare questa operazione possiamo utilizzare un trucchetto semplicissimo.

Una volta che abbiamo aggiunto tutti gli account seguendo i passaggi elencati dobbiamo cliccare sull’immagine del nostro profilo in basso a destra e andare sulla nostra pagina.

In alto troveremo il nostro nome utente, cliccandoci sopra si aprirà l’elenco dei profili che abbiamo aggiunto e potremo scegliere il profilo dal quale navigare.

Ma esiste un modo ancora più veloce.

Ecco il trucco semplicissimo per passare da un account all’altro su Instagram velocemente

Questo metodo velocissimo ci consente di passare da un account all’altro in un solo passaggio.

Da qualsiasi pagina aperta basterà tenere premuta l’immagine del nostro profilo in basso a destra. Si aprirà subito un menù con tutti i nostri account e cliccando sopra quello desiderato entreremo direttamente sul profilo evitando tanti passaggi e risparmiando tempo.